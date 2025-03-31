Cуперконцерт в Риге: легендарные Army of Lovers и Ace of Base на одной сцене
Легендарная группа Army of Lovers возвращается в Ригу с долгожданным концертом. Приятным бонусом к концерту станет выступление кумира 90-х Дженнифер из Ace of Base. Две звезды в одном концерте - это событие станет настоящим праздником для всех ценителей экстравагантного стиля, ярких шоу и мегахитов, которые стали культовыми для целого поколения.
Группа Army of Lovers была основана в 1987 году в Швеции продюсером и музыкантом Александром Бардом. В ее первоначальный состав вошли Жан-Пьер Барда, Камилла Хеннемарк (La Camilla) и сам Александр Бард. Название коллектива было вдохновлено одноименным документальным фильмом 1978 года.
С первых же выступлений группа выделялась своей эпатажностью, вызывающим имиджем и провокационными текстами. Их стиль был смесью поп-музыки, диско и элементов барокко, что делало их уникальными среди других исполнителей того времени. Первые же синглы принесли группе локальную популярность, но настоящий успех был впереди.
В 1987 году выходит первый сингл группы - "When The Night Is Cold". Музыканты подписали контракт с английской студией Ton Son Ton, специализирующейся на танцевальных композициях. Один за другим появляются синглы "Love Me Like A Loaded Gun", "Baby’s Got A Neutron Bomb", выдержанные в традициях европейского диско. В это же время делается перезапись "Barbie Goes Around The World", но под другим названием: "My Army of Lovers". Создается видеоклип, за который группе вручается приз "Grammy" в номинации "Лучший клип года".
Прорыв и мировая популярность
Но настоящий успех к Army of Lovers пришел в 1990 году с выходом сингла "Crucified". Эта песня мгновенно стала хитом и заняла лидирующие позиции в чартах многих стран. Клип на "Crucified" до сих пор считается одним из самых узнаваемых и эпатажных в истории поп-музыки.
За этой историей успеха последовал выпуск альбома "Massive Luxury Overdose" (1991), который закрепил мировую славу коллектива. Такие хиты, как "Obsession", "Sexual Revolution" и "Ride the Bullet", вывели группу на вершины мировых хитпарадов.
Army of Lovers продолжают выпускать успешные треки и радовать публику новыми шоу. Их альбом Sexodus, который был выпущен в ноябре 2023 года, стал настоящей европейской сенсацией. Выступления группы всегда поражали зрителей сочетанием роскошных костюмов, театральности и харизмы участников. Концертный график Army of Lovers расписан на долгий период!
Концерт Army of Lovers - это всегда яркое и запоминающееся событие, которое обещает стать настоящим шоу с любимыми хитами и неожиданными сюрпризами. Поклонников ждет атмосфера ностальгии по золотой эре поп-музыки и заряд положительных эмоций. Окунитесь в мир безудержного веселья и стильного эпатажа! Вы не должны упустить этот шанс! Army of Lovers снова готовы завоевать сердца своих поклонников!
Дженни Берггрен из Ace of Base в Риге
Приятным бонусом станет выступление в концерте - Дженни Берггрен, солистки легендарной группы Ace of Base. Шведская звезда исполнит как сольные композиции, так и знаменитые хиты, сделавшие группу мировыми звездами.
Группа Ace of Base была основана в 1987 году в шведском городе Гетеборг. Ее состав включал братьев Йонаса и Ульфа Берггренов, а также сестру Йонаса - Дженни Берггрен и вокалистку Линн Берггрен. Первоначально они исполняли музыку в стиле техно и регги-поп, однако их звучание со временем эволюционировало, принеся группе огромный успех.
Настоящий прорыв произошел в 1992 году с выходом сингла "All That She Wants". Эта песня моментально взлетела на вершины мировых чартов, а следом за ней последовали такие хиты, как "The Sign", "Don't Turn Around" и "Beautiful Life". Их дебютный альбом "Happy Nation" стал мировой сенсацией и разошедшись тиражом более 25 миллионов копий по всему миру. Группа продолжала радовать поклонников хит-треками на протяжении всего десятилетия, и уже в начале нового столетия тираж проданных пластинок приблизился к отметке 30 млн. копий! Это сделало "Ace of Base" третьим коммерчески успешным шведским музыкальным проектом (после ABBA и Roxette).
Ace of Base вошли в историю как одна из самых успешных поп-групп своего времени, а их мелодии и фирменное звучание до сих пор вызывают ностальгию у миллионов поклонников.
С 1995 года Дженни Берггрен начала занимается сольной творческой деятельностью. В 2010 году вышел ее дебютный альбом "My Story", но Дженни продолжает радовать фанатов со всего мира творчеством из "золотого" фонда Ace of Base.
Этот концерт нельзя пропустить!
Выступление Дженни Берггрен станет настоящим праздником для всех, кто вырос на музыке 90-х. Поклонники смогут услышать вживую любимые хиты Ace of Base, которые до сих пор звучат на радиостанциях по всему миру. Также певица представит сольные композиции, в которых она раскрывает себя как певица с уникальным стилем.
Концерт солистки Ace of Base в Риге - это возможность не только окунуться в атмосферу золотой эры поп-музыки, но и насладиться харизмой и потрясающим голосом Дженни Берггрен. Это выступление обещает стать одним из самых ярких событий для всех любителей ретро-попа и евродэнса.
Билеты уже в продаже, и те, кто хочет стать частью этого музыкального путешествия, должны поспешить! Не упустите шанс услышать живое исполнение легендарных хитов в исполнении одного из самых узнаваемых голосов 90-х!
Незабываемй концерт легендарных Army of Lovers и Дженни из Ace of Base пройдет 27 сентября 2025 года в Риге в Xiaomi Arēna. Билеты на bilesuserviss.lv