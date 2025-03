Cуперконцерт в Риге: легендарные Army of Lovers и Ace of Base на одной сцене

В 1987 году выходит первый сингл группы - "When The Night Is Cold". Музыканты подписали контракт с английской студией Ton Son Ton, специализирующейся на танцевальных композициях. Один за другим появляются синглы "Love Me Like A Loaded Gun", "Baby’s Got A Neutron Bomb", выдержанные в традициях европейского диско. В это же время делается перезапись "Barbie Goes Around The World", но под другим названием: "My Army of Lovers". Создается видеоклип, за который группе вручается приз "Grammy" в номинации "Лучший клип года".