Cуперконцерт в Риге: легендарные Army of Lovers и Ace of Base на одной сцене

Настоящий прорыв произошел в 1992 году с выходом сингла "All That She Wants". Эта песня моментально взлетела на вершины мировых чартов, а следом за ней последовали такие хиты, как "The Sign", "Don't Turn Around" и "Beautiful Life". Их дебютный альбом "Happy Nation" стал мировой сенсацией и разошедшись тиражом более 25 миллионов копий по всему миру. Группа продолжала радовать поклонников хит-треками на протяжении всего десятилетия, и уже в начале нового столетия тираж проданных пластинок приблизился к отметке 30 млн. копий! Это сделало "Ace of Base" третьим коммерчески успешным шведским музыкальным проектом (после ABBA и Roxette).