Днем до +20: в пятницу солнце и дожди будут чередоваться по всей Латвии
В пятницу в Латвии сохранится переменчивая погода: ночью возможны грозы, а днем через облака проглянет солнце, но в разных регионах страны прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха составит от +6 градусов ночью до +20 градусов днем.
В ночь на пятницу местами возможны дожди и грозы. Дожди пройдут преимущественно в западных и центральных районах, где и наиболее высока и вероятность грозы. При слабом ветре температура воздуха понизится до +6...+10 градусов, а на побережье составит +10...+13 градусов.
В Риге в начале ночи и ближе к утру ожидается дождь. Воздух остынет до +10...+11 градусов.
В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, однако во многих местах, преимущественно в Курземе, прогнозируются кратковременные дожди, местами возможна гроза. Южный, юго-западный ветер сменится юго-западным, западным от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +15...+20 градусов. На побережье будет прохладнее - от +15 до +17 градусов.
В Ригу облака принесут кратковременные дожди, временами будет выглядывать солнце. Температура воздуха составит +17...+18 градусов.