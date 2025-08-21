Днем до +20: в пятницу солнце и дожди будут чередоваться по всей Латвии

В ночь на пятницу местами возможны дожди и грозы. Дожди пройдут преимущественно в западных и центральных районах, где и наиболее высока и вероятность грозы. При слабом ветре температура воздуха понизится до +6...+10 градусов, а на побережье составит +10...+13 градусов.