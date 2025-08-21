Ради остановки войны Украина готова признать фактический контроль РФ над оккупированными землями
Украина готова признать фактический контроль России над оккупированными территориями, но юридически считает их своими — заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, подчеркнув, что заморозка конфликта возможна, но аннексия останется непризнанной.
Украина может на какое-то время признать «de facto» контроль России над оккупированными украинскими территориями, но «de jure» этого не будет делать, заявил в интервью итальянской газете La Repubblica советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Один из основных вариантов выхода из этой войны — заморозка конфликта по линии фронта», — отметил он. На этой неделе о таком подходе уже говорил президент Украины Владимир Зеленский, отвергнув тем самым требования России передать Москве неоккупированные части Донецкой области.
Украинские власти настаивают, что официально признать аннексию украинских территорий невозможно, так как это противоречит Конституции страны. «Это не только конституционный вопрос. Это нарушение международного запрета. Нельзя в одностороннем порядке отдавать территорию агрессору. К этому вопросу нужно подходить немного иначе», — сказал Подоляк.
«Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что один из основных способов завершить эту войну — это заморозить конфликт по линии фронта», — подчеркнул он.
«Это территории, которые сейчас de facto оккупированы Россией. Такими они и останутся. Но будут приложены значительные усилия — экономические, дипломатические и другие — чтобы вернуть их Украине. Однако de jure они останутся украинскими территориями», — добавил Подоляк.
По данным западных СМИ, ссылающихся на источники, в пятницу во время саммита на Аляске российский диктатор Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что готов заморозить фронт в Херсонской и Запорожской областях, если Украина оставит Донецкую область. Позднее Трамп изложил эту идею Зеленскому, однако украинский президент предложение отверг.