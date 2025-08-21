Ради остановки войны Украина готова признать фактический контроль РФ над оккупированными землями

Украина может на какое-то время признать «de facto» контроль России над оккупированными украинскими территориями, но «de jure» этого не будет делать, заявил в интервью итальянской газете La Repubblica советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Один из основных вариантов выхода из этой войны — заморозка конфликта по линии фронта», — отметил он. На этой неделе о таком подходе уже говорил президент Украины Владимир Зеленский, отвергнув тем самым требования России передать Москве неоккупированные части Донецкой области.