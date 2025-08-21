В главных аэропортах Литвы пассажирам больше не нужно проходить раздражающую многих процедуру

До сих пор жидкости, перевозимые в ручной клади, должны были находиться в емкостях объемом не более 100 мл и помещаться в отдельный пакет объемом 1 литр, а при досмотре их необходимо было извлечь из багажа. Этот порядок остается в силе в аэропорту Паланги и других европейских аэропортах, преимущественно небольших.