В главных аэропортах Литвы пассажирам больше не нужно проходить раздражающую многих процедуру
С 23 августа в аэропортах Вильнюса и Каунаса пассажирам больше не нужно доставать жидкости и электронику из ручной клади — новые технологии упростили правила досмотра.
С пятницы пассажирам аэропортов Вильнюса и Каунаса больше не придется доставать жидкости и электронные устройства из ручной клади. Два крупнейших аэропорта Литвы первыми в Балтийском регионе начали применять новый порядок провоза жидкостей, сообщила в четверг компания Lietuvos oro uostai (LTOU, Литовские аэропорты).
По данным компании, эта возможность обусловлена технологическими решениями, инвестициями в уже действующие сканеры безопасности и решением Европейской комиссии (ЕК), принятым в конце июля, которое разрешает пассажирам перевозить в ручной клади любые емкости с жидкостями объемом до 2 литров.
До сих пор жидкости, перевозимые в ручной клади, должны были находиться в емкостях объемом не более 100 мл и помещаться в отдельный пакет объемом 1 литр, а при досмотре их необходимо было извлечь из багажа. Этот порядок остается в силе в аэропорту Паланги и других европейских аэропортах, преимущественно небольших.
Ранее сообщалось, что в Рижском аэропорту RIX внедряют инновационный миллиметровый сканер, заменяющий традиционную рамку-металлоискатель. Новое оборудование ускорит проверку, повысит безопасность и обеспечит больший комфорт пассажирам — без вреда для здоровья.