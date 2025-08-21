Ужас в Таллине: 22-летний мужчина позвонил в полицию и признался в убийстве матери
В Эстонии арестован 22-летний мужчина, который сам позвонил в полицию и заявил, что убил свою мать. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил его под стражу на два месяца, расследование продолжается.
В понедельник утром 22-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что убил свою мать ночью в квартире в Ласнамяэ в Таллине. Звонок от мужчины поступил около 8 утра. Сотрудники полиции оперативно отреагировали и скрывшегося с места происшествия мужчину задержали как подозреваемого в совершении преступления.
В ходе проверки поступившей в центр тревоги информации полицеские обнаружили тело 58-летней женщины со следами насилия. По предварительным данным, смерть потерпевшей наступила в результате травм, нанесенных острым предметом.
Прокуратура обратилась в Харьюский уездный суд с ходатайством об аресте, которое Харьюский уездный суд удовлетворил.
«Дело ещё на начальной стадии, и в настоящее время ведётся активное расследование для установления мотива и других деталей преступления. Конкретные обстоятельства будут выяснены в ходе расследования возбужденного уголовного дела», — сообщил руководитель отдела по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес .
Старший прокурор Келли Круусимяги пояснила, что согласно закону, обвинение может ходатайствовать об аресте для обеспечения уголовного преследования, если выявлен риск совершения новых преступлений или уклонения от производства по делу. «В данном случае обвинение не выявило риска уклонения от производства по делу. Однако способ совершения деяния, поведение и манеры подозреваемого указывали на значительный риск совершения новых преступлений, который можно было снизить только путем заключения под стражу», — добавила она.
Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.