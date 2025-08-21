Ужас в Таллине: 22-летний мужчина позвонил в полицию и признался в убийстве матери

Старший прокурор Келли Круусимяги пояснила, что согласно закону, обвинение может ходатайствовать об аресте для обеспечения уголовного преследования, если выявлен риск совершения новых преступлений или уклонения от производства по делу. «В данном случае обвинение не выявило риска уклонения от производства по делу. Однако способ совершения деяния, поведение и манеры подозреваемого указывали на значительный риск совершения новых преступлений, который можно было снизить только путем заключения под стражу», — добавила она.