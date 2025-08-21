Болельщикам рассказали, как можно будет попасть в фан-зону и на игры ЧЕ по баскетболу в Риге
Во время чемпионата Европы по баскетболу, который пройдет с 27 августа по 14 сентября в четырех странах, включая и Латвию, попасть в Xiaomi аrēna в Риге можно будет только по специальным браслетам, тогда как фан-зона рядом с ареной будет открыта для всех, сообщили организаторы соревнований.
Перед ареной будет оборудована большая фан-зона, открытая для всех и работающая во время группового этапа до полуночи. Вход и контроль безопасности будут организованы в двух местах — через специальные арки со стороны улиц Сканстес и Гростонас.
У входов в фан-зону будут пункты выдачи браслетов: болельщики должны будут отсканировать билеты и получить браслет на конкретный матч. Сами билеты при входе в арену приниматься не будут — туда пустят только с браслетом.
Вход в арену будет открыт за час до игры, однако если предыдущий матч затянется, доступ на следующий начнется немного позже. После каждого поединка арену обязаны будут покинуть все зрители, даже те, у кого есть браслет на следующую игру.
Организаторы также предупреждают, что возле арены не будет официальных парковок, поэтому болельщиков призывают пользоваться общественным транспортом.
Финальный турнир чемпионата Европы пройдет в конце августа и начале сентября в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. В Риге в группе A сборная Латвии сыграет против Сербии, Турции, Чехии, Португалии и Эстонии.
По четыре лучшие команды каждой группы выйдут в стадию плей-офф, которая пройдет в Риге в первой половине сентября и определит обладателей медалей.