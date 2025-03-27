Через неделю в Риге выступит один из фаворитов "Евровидения" - эпатажный эстонец Томми Кэш
4 апреля в Риге, в культурном пространстве Hanzas perons, с концертом вернется известный рэпер, хулиган и эстет TOMM¥ €A$H из Эстонии.
Мир знает музыканта Томаса Таммеметса, более известного как Томми Кэш или TOMM¥ €A$H, не только как рэпера, но и как талантливого и признанного визуального художника. В своем творчестве он с грубой нежностью и своеобразным юмором соединяет постсоветскую эстетику и глобальные тренды. В наши дни успех в виртуальной среде становится неизбежным критерием популярности, и у Томми Кэша здесь нет причин для жалоб: миллионы подписчиков, десятки миллионов просмотров, сотни тысяч лайков и сердечек. Сам же артист проявляет полное равнодушие к окружающему миру, как и полагается настоящему рэперу.
В последние годы TOMM¥ €A$H заставляет бурлить и реальный мир, покоряя живые сцены. Взорвав родную Эстонию, весной 2022 года музыкант отправился в трехмесячный мировой тур, выступая в различных уголках Европы и США. Еще до этого он выпустил дебютный альбом ¥€$ и гастролировал вместе с Оливером Три. Сегодня TOMM¥ €A$H — желанный гость крупнейших фестивалей, таких как Roskilde, Glastonbury и Sziget. Дополнительные очки уважения он заслуживает за свою независимость — артист полностью контролирует свою творческую деятельность, а корпоративным брендам даже не стоит пытаться "оседлать волну" вместе с ним.
В недавнем прошлом его путь пересекался и с латвийскими художниками. Преданные фанаты знают, что во время пандемии в Латвии частично снимался клип на его трек Racked. В создании видео участвовала продюсерская студия WMW Studio, а также латвийские дизайнеры MAREUNROL’S.
В 2025 году Томми Кэш победил в эстонском отборе на "Евровидение" с песней "Espresso Macchiato". За рэпера проголосовали 83% зрителей. Клип на песню "Espresso Macchiato" был опубликован 16 марта 2025 года на официальном YouTube-канале "Евровидения", его сняла постоянный режиссер Little Big Алина Пязок.
С этой песней уже связан скандал - Италия пыталась ее дисквалифицировать, считая оскорбительной для итальянцев.
Билеты на концерт TOMM¥ €A$H в Риге, в культурном пространстве Hanzas perons, который состоится 4 апреля, можно приобрести в сети магазинов Biļešu Paradīze .