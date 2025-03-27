Через неделю в Риге выступит один из фаворитов "Евровидения" - эпатажный эстонец Томми Кэш

Мир знает музыканта Томаса Таммеметса, более известного как Томми Кэш или TOMM¥ €A$H, не только как рэпера, но и как талантливого и признанного визуального художника. В своем творчестве он с грубой нежностью и своеобразным юмором соединяет постсоветскую эстетику и глобальные тренды. В наши дни успех в виртуальной среде становится неизбежным критерием популярности, и у Томми Кэша здесь нет причин для жалоб: миллионы подписчиков, десятки миллионов просмотров, сотни тысяч лайков и сердечек. Сам же артист проявляет полное равнодушие к окружающему миру, как и полагается настоящему рэперу.