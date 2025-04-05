Самые красивые кошки Европы встречаются в Елгаве: "Мы гордимся, что раз в три года именно Латвия принимает выставку такого уровня"

Организатор выставки Анжела Фомичева рассказывает: «Выставка будет организована по стандартам самой престижной мировой системы, и титул победителя, присвоенный здесь, останется с кошкой на всю жизнь. Мы гордимся тем, что раз в три года именно Латвия принимает выставку такого уровня. В этом году мероприятие пройдет в Елгаве, где можно будет увидеть уникальное разнообразие пород и лучших представителей, получивших специальную квалификацию для участия в подобного рода выставках. Приглашаю всех любителей животных в Елгаву — здесь вы не только познакомитесь с разными породами, но и сможете участвовать в активностях и конкурсах, а также проголосовать за своего любимца. В воскресенье мы объявим победителя приза зрительских симпатий "Кот Елгавы 2025"».