Самые красивые кошки Европы встречаются в Елгаве: "Мы гордимся, что раз в три года именно Латвия принимает выставку такого уровня"
В эти выходные — 5 и 6 апреля — в Елгаве, в Земгальском олимпийском центре, состоится самое масштабное кошачье событие года — выставка «Победитель Балтии 2025» под эгидой FIFe. Это мероприятие проходит в Латвии раз в три года и собирает около 300 кошек из разных стран Европы, которые будут соревноваться за престижный титул Baltic Winner.
Любителям кошек в течение двух дней представится уникальная возможность познакомиться более чем с 25 породами со всей Европы. На выставке можно будет увидеть как хорошо известные породы, так и редкие — так что будет интересно и профессионалам, и простым ценителям кошек. В числе участников — крупнейшие кошки в мире, величественные мейн-куны, спокойные британские короткошерстные и элегантные священные бирмы с голубыми глазами. Впечатлят и норвежские лесные кошки с водоотталкивающей шерстью, идеально приспособленной к холодному климату. Также можно будет познакомиться с общительными ориентальными кошками и экстравагантными девон-рексами, чья кудрявая шерстка сразу привлекает внимание. Среди более редких пород — сингапурские кошки с миниатюрным, но мускулистым телом, бесхвостые манксы и курильские бобтейлы с укороченными хвостами. В выставке примут участие и беспородные кошки, которые также будут бороться за почетный титул.
Двухдневное мероприятие — редкая возможность увидеть такое разнообразие кошек в одном месте. Каждая — со своим характером и особыми чертами, что сделает событие незабываемым для всех любителей кошек.
Организатор выставки Анжела Фомичева рассказывает: «Выставка будет организована по стандартам самой престижной мировой системы, и титул победителя, присвоенный здесь, останется с кошкой на всю жизнь. Мы гордимся тем, что раз в три года именно Латвия принимает выставку такого уровня. В этом году мероприятие пройдет в Елгаве, где можно будет увидеть уникальное разнообразие пород и лучших представителей, получивших специальную квалификацию для участия в подобного рода выставках. Приглашаю всех любителей животных в Елгаву — здесь вы не только познакомитесь с разными породами, но и сможете участвовать в активностях и конкурсах, а также проголосовать за своего любимца. В воскресенье мы объявим победителя приза зрительских симпатий "Кот Елгавы 2025"».
Титул Baltic Winner — один из самых престижных на кошачьих выставках, он вносится в родословную и становится частью официального имени кошки. За него поборются 300 кошек, и получат его только 34. Титул присуждается лишь раз в год в странах Балтии. Латвия с 2016 года организует эту выставку раз в три года.
В первый день выставки, 5 апреля, кошек будут оценивать международные судьи FIFe из Польши, Дании, Италии, Норвегии и Нидерландов. Они отберут лучших животных для финала. Также в обеденное время зрители смогут посетить мастер-классы о популярных породах и первой помощи кошкам. Каждый посетитель сможет проголосовать за своего любимца.
Во второй день, 6 апреля, гостей ждет торжественная церемония награждения. На сцене появятся самые красивые финалисты, среди которых будут определены победители. И в воскресенье мы узнаем — совпадет ли мнение зрителей с оценками судей.
Оба дня на выставке будет представлена продукция для домашних животных — от кормов до аксессуаров от производителей и дистрибьюторов. Для детей на втором этаже будет работать специальный уголок с разнообразными активностями: аквагрим, рисование кошек, игры. Будет работать ремесленная ярмарка и кафе.
Выставка пройдет в Земгальском олимпийском центре по адресу: ул. Кронвалда, 24, Елгава. До места легко добраться как на общественном транспорте, так и на автомобиле. Доступна большая бесплатная парковка.
Часы работы:
- 5 апреля: с 10:00 до 17:00
- 6 апреля: с 11:00 до 16:00
Организатор выставки — Ассоциация любителей кошек и клубов CFCA Латвия, официальный представитель Fédération Internationale Féline (FIFe) в Латвии.