Давно не видели Пенелопу Крус? Актриса вышла к фотографам в Каннах, и вот как она выглядит сегодня
Актриса Пенелопа Крус появилась на фотоколле фильма La Bola Negra («Черный шар») в рамках 79-го Каннского кинофестиваля. Мероприятие прошло во Дворце фестивалей в Каннах, где актеры и создатели картины представили фильм прессе.
52-летняя актриса вышла к фотографам в образе Chanel. Для дневного появления в Каннах она выбрала черно-белое платье из коллекции Resort/Cruise 2027: черную основу с V-образным вырезом, объемный низ с оборками и контрастный белый шарф, завязанный на талии.
Образ Крус дополнили черно-белые туфли Chanel и крупные украшения из той же коллекции Resort 2027. Особенно заметным стало массивное ожерелье с черными, зелеными и белыми вставками, а также браслет в таком же стиле.
На фотоколле актриса позировала в солнцезащитных очках, с мягкой укладкой и сдержанным макияжем. Образ получился не вечерним и не перегруженным, а скорее дневным каннским вариантом — элегантным, графичным и достаточно расслабленным.
Пенелопа Крус давно связана с Chanel и часто выбирает наряды модного дома для крупных выходов. В Каннах она снова сделала ставку на узнаваемую классику бренда: черно-белую гамму, выразительные аксессуары и аккуратный силуэт без лишней драматичности.