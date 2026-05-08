70-летняя Крис Дженнер наконец ответила на слухи о похудении - и история оказалась совсем не глянцевой
Фото: TheStewartOfNY/INSTARimages/ Vida Press
Крис Дженнер в 2026 году.
Мировые звезды

70-летняя Крис Дженнер наконец ответила на слухи о похудении - и история оказалась совсем не глянцевой

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

70-летняя Крис Дженнер, глава семьи Кардашьян-Дженнер, впервые призналась, что пробовала Ozempic еще до того, как препарат стал главным голливудским символом похудения. Но вместо обещанного эффекта она получила сильную тошноту, потерю сил и поняла, что популярное средство подходит далеко не всем.

В подкасте She MD Крис Дженнер призналась, что действительно пробовала Ozempic — препарат на основе семаглутида — еще до того, как он стал широко обсуждаемым трендом. Однако ей это средство не подошло.

«Мы попробовали его один раз, когда еще никто не знал, что это такое», — рассказала Дженнер, не уточнив, когда именно это произошло и кто участвовал в принятии решения.

По ее словам, препарат вызвал у нее сильное недомогание и выраженную тошноту.

«Однажды я позвонила доктору Таис Алиабади и сказала: “Я больше не могу работать. Я не могу, мне так плохо. Меня так тошнит”», — вспомнила Дженнер.

Доктор Алиабади, одна из ведущих подкаста и личный врач Дженнер, предложила попробовать другой подход.

Фото: Matt Baron/Shutterstock/ Vida Press
Крис Дженнер в 2026 году.
Крис Дженнер в 2026 году.

Вместо того чтобы продолжать прием Ozempic, Дженнер и доктор Алиабади рассмотрели другие варианты и в итоге остановились на режиме, включающем пептидные инъекции — они отличаются от препаратов-агонистов рецепторов GLP-1, к которым относится Ozempic, — а также различные добавки. Этот вариант Дженнер назвала «переломным моментом».

Фото: CAMERA PRESS/Lumeimages / Vida Press
Крис Дженнер в 2024 году.
Крис Дженнер в 2024 году.

По ее словам, новый подход дал ей «еще пару часов энергии вечером».

«Поскольку я встаю очень рано, обычно мне хочется просто рухнуть сразу после последнего письма, последнего звонка, встречи с детьми или ужина. И все, я уже не могу», — сказала она.

Дженнер добавила, что добавки, включая рыбий жир, помогли ей чувствовать себя энергичнее, а также благоприятно сказались на состоянии волос, ногтей и кожи.

Особое внимание Дженнер уделила гормональному здоровью. Она рассказала, что сдает кровь каждые три месяца, чтобы следить за гормональным балансом.

«Я сдаю кровь каждые три месяца, чтобы держать гормоны в балансе, потому что после 45 лет поняла, насколько это важно для женского физического здоровья — и для мужского тоже, кстати. Я советую своему сыну проверять гормоны, чтобы понимать, что происходит», — объяснила она.

Дженнер также подчеркнула важность контроля функции щитовидной железы и уровня гормонов, чтобы понимать, что именно нужно организму. Такой подход она тоже назвала «переломным моментом» в своем пути к хорошему самочувствию.

Фото: Alamy/ Vida Press
Крис Дженнер в 2019 году.
Крис Дженнер в 2019 году.

Что такое Ozempic и почему о нем так много говорят

Ozempic — это препарат из группы агонистов рецепторов GLP-1, который в первую очередь назначают для лечения диабета 2-го типа. Он имитирует действие гормона, регулирующего уровень сахара в крови и аппетит. Именно поэтому препарат стал популярным и как средство для снижения веса.

По данным Гарвардской медицинской школы, Ozempic и похожие препараты привлекли большое внимание благодаря двойному эффекту: они помогают контролировать диабет и одновременно способствуют снижению веса за счет влияния на аппетит и уровень сахара в крови.

Ozempic стал настоящим культурным феноменом: многие знаменитости открыто рассказывают об использовании этого и других препаратов GLP-1. Однако опыт Дженнер показывает, что такое лечение подходит не всем.

Темы

ДиабетСахараOzempic

Другие сейчас читают