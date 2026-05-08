70-летняя Крис Дженнер наконец ответила на слухи о похудении - и история оказалась совсем не глянцевой
70-летняя Крис Дженнер, глава семьи Кардашьян-Дженнер, впервые призналась, что пробовала Ozempic еще до того, как препарат стал главным голливудским символом похудения. Но вместо обещанного эффекта она получила сильную тошноту, потерю сил и поняла, что популярное средство подходит далеко не всем.
В подкасте She MD Крис Дженнер призналась, что действительно пробовала Ozempic — препарат на основе семаглутида — еще до того, как он стал широко обсуждаемым трендом. Однако ей это средство не подошло.
«Мы попробовали его один раз, когда еще никто не знал, что это такое», — рассказала Дженнер, не уточнив, когда именно это произошло и кто участвовал в принятии решения.
По ее словам, препарат вызвал у нее сильное недомогание и выраженную тошноту.
«Однажды я позвонила доктору Таис Алиабади и сказала: “Я больше не могу работать. Я не могу, мне так плохо. Меня так тошнит”», — вспомнила Дженнер.
Доктор Алиабади, одна из ведущих подкаста и личный врач Дженнер, предложила попробовать другой подход.
Вместо того чтобы продолжать прием Ozempic, Дженнер и доктор Алиабади рассмотрели другие варианты и в итоге остановились на режиме, включающем пептидные инъекции — они отличаются от препаратов-агонистов рецепторов GLP-1, к которым относится Ozempic, — а также различные добавки. Этот вариант Дженнер назвала «переломным моментом».
По ее словам, новый подход дал ей «еще пару часов энергии вечером».
«Поскольку я встаю очень рано, обычно мне хочется просто рухнуть сразу после последнего письма, последнего звонка, встречи с детьми или ужина. И все, я уже не могу», — сказала она.
Дженнер добавила, что добавки, включая рыбий жир, помогли ей чувствовать себя энергичнее, а также благоприятно сказались на состоянии волос, ногтей и кожи.
Особое внимание Дженнер уделила гормональному здоровью. Она рассказала, что сдает кровь каждые три месяца, чтобы следить за гормональным балансом.
«Я сдаю кровь каждые три месяца, чтобы держать гормоны в балансе, потому что после 45 лет поняла, насколько это важно для женского физического здоровья — и для мужского тоже, кстати. Я советую своему сыну проверять гормоны, чтобы понимать, что происходит», — объяснила она.
Дженнер также подчеркнула важность контроля функции щитовидной железы и уровня гормонов, чтобы понимать, что именно нужно организму. Такой подход она тоже назвала «переломным моментом» в своем пути к хорошему самочувствию.
Что такое Ozempic и почему о нем так много говорят
Ozempic — это препарат из группы агонистов рецепторов GLP-1, который в первую очередь назначают для лечения диабета 2-го типа. Он имитирует действие гормона, регулирующего уровень сахара в крови и аппетит. Именно поэтому препарат стал популярным и как средство для снижения веса.
По данным Гарвардской медицинской школы, Ozempic и похожие препараты привлекли большое внимание благодаря двойному эффекту: они помогают контролировать диабет и одновременно способствуют снижению веса за счет влияния на аппетит и уровень сахара в крови.
Ozempic стал настоящим культурным феноменом: многие знаменитости открыто рассказывают об использовании этого и других препаратов GLP-1. Однако опыт Дженнер показывает, что такое лечение подходит не всем.