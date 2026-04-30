Кристина Агилера на премии Breakthrough Prize Ceremony (апрель 2026)
ФОТО: "Куда делась настоящая Агилера?" Новый образ 45-летней певицы обескуражил поклонников
Кристина Агилера появилась на 12-й церемонии Breakthrough Prize Ceremony в Санта-Монике — и ее выход стал одним из самых обсуждаемых на красной дорожке. 45-летняя певица пришла на мероприятие вместе со своим женихом Мэттью Ратлером, но внимание фотографов и поклонников почти сразу оказалось приковано не к паре, а к новому образу артистки.
Кристина Агилера выбрала черное кожаное платье с открытыми плечами, корсетным верхом и полупрозрачной юбкой. Образ она дополнила темным кулоном на шее, украшениями и босоножками на каблуке. Но главным изменением стала прическа: вместо привычных длинных светлых волос певица показала короткий платиновый боб до подбородка и микрочелку.
Для Агилеры это не первый резкий поворот в стиле. За свою карьеру она не раз полностью меняла образ: от юной поп-звезды конца 1990-х до дерзкой Xtina эпохи Dirrty, от гламурной ретро-дивы до более минималистичных и глянцевых выходов последних лет. Но нынешнее появление многие восприняли особенно остро — не только из-за новой прически, но и из-за того, что певица стала выглядеть совсем по-другому.
В соцсетях под свежими публикациями о ее выходе быстро появились комментарии от поклонников, которые признавались, что узнали артистку не сразу. Одни писали: «Я сначала даже не поняла, что это Кристина», другие удивлялись: «Она выглядит как другой человек». Встречались и более резкие реакции: «Куда делась настоящая Агилера?», «Слишком много изменений, ее уже трудно узнать», «Сейчас все звезды становятся одинаковыми».
Особенно эмоционально отреагировали те, кто следит за певицей с начала 2000-х. В комментариях поклонники сравнивали новые снимки с ее прежними образами и писали: «Кристина 2000-х была невероятной», «Вот тогда у нее была индивидуальность», «Раньше было лучше — она выглядела живее и естественнее».
При этом далеко не все восприняли перемены негативно. У певицы нашлось немало защитников, которые напомнили, что Агилера всю карьеру строила не только на голосе, но и на постоянных перевоплощениях. «Она имеет право выглядеть так, как хочет», «Кристина всегда менялась, в этом вся она», «Не обязана оставаться такой, какой была 20 лет назад», «Она выглядит потрясающе», — писали поклонники, вступившиеся за артистку.