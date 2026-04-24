Как сейчас выглядит звезда фильма "Роман с камнем": Кэтлин Тернер внезапно появилась на красной дорожке
Звезда фильма "Роман с камнем" Кэтлин Тернер на этой неделе совершила редкий выход в свет - она появилась на красной дорожке премьеры мультфильма "Скотный двор".
Актриса, которая занималась озвучкой в анимационном фильме вместе с Сетом Рогеном, Гейтеном Матараццо, Стивом Бушеми, Гленн Клоуз, Кираном Калкиным, Вуди Харрельсоном и Энди Серкисом, опиралась на трость, поскольку продолжает бороться с ревматоидным артритом, однако на мероприятии в Нью-Йорке выглядела довольной.
В фильме Кэтлин озвучивает Бенджамина — персонажа картины, основанной на одноименной повести Джорджа Оруэлла.1945 года «Скотный двор». «Мне это очень, очень понравилось», — сказала она о своём опыте работы над мультфильмом. «Думаю, это делает эту историю более доступной для молодой аудитории — благодаря введению некоторых персонажей, животных и анимации», — продолжила она. «Это история, которая возвращается снова и снова».
Кэтлин стала знаменитой в 80-е годы благодаря ролям в фильмах «Жар тела», «Пегги Сью вышла замуж», «Война супругов Роуз» и «Роман с камнем», где она снималась вместе с Майклом Дугласом. Они вместе участвовали в трёх фильмах, и их взаимная химия буквально искрилась с экрана. По словам лауреатки премии «Золотой глобус», их связь была столь же сильной и в реальной жизни, хотя никто из них не последовал своим чувствам.
«О, я тосковала, но он всё ещё был женат [на своей первой жене Диандре Лукер]... хотя они жили раздельно, поэтому я думала, что у меня ещё есть шанс», — призналась она, говоря об их химии во время съёмок фильма «Роман с камнем».
«Это было чудесное сексуальное напряжение, понимаете? — продолжила она. — Когда ты действительно, действительно знаешь, что хочешь кого-то — и я скажу, что это было взаимно —, но не можешь его получить. Это просто волшебно».
Кэтлин и Майкл снова встретились в сериале «Метод Комински» в 2021 году и рассказали, как их дружба развивалась на протяжении лет. «Если у тебя хорошие отношения, ты их бережёшь и лелеешь», — сказал Майкл, добавив, что работать вместе с ней было «очень весело». «Это просто чувство комфорта. А потом ты видишь это на экране и понимаешь: “О, это действительно очень хорошо”».
71-летняя актриса живёт с ревматоидным артритом уже с начала 90-х годов. «Ревматоидный артрит поразил меня, когда мне было немного за 30, в самые последние годы, когда Голливуд ещё мог считать меня сексуально привлекательной актрисой на главные роли», — сказала она. «В то время у общества было очень мало знаний об аутоиммунных заболеваниях, поэтому моя болезнь вызывала много непонимания».
Симптомы ревматоидного артрита — болезненные и опухшие суставы, нехватка энергии и воспаление. «С каждым днём я становлюсь сильнее», — добавила она. «Так что посмотрим, чего я ещё смогу добиться».