Алла Пугачева отпраздновала Пасху.
Сегодня 13:18
Алла Пугачева в Пасху вышла на связь с подписчиками и показала новый снимок
В православную Пасху певица Алла Пугачева поделилась в соцсетях новой фотографией, на которой позирует в светлом праздничном образе рядом с большим белым пасхальным зайцем.
На снимке певица стоит на фоне ярко украшенного двора с пасхальным декором: большими расписными яйцами, цветами, праздничным столом и тематическими фигурками. Для праздника она выбрала светлый наряд с блестящим верхом и пышной юбкой.
К публикации Алла Пугачева добавила короткую подпись: «Светлый праздник прошел, а свет в душе остался».
Судя по кадру, фото было сделано во время праздничного семейного торжества на открытом воздухе. Пасхальная обстановка оформлена в нежных пастельных тонах, а центральными элементами стали весенние украшения и символика праздника.