Миллионы запомнили ее маленькой девочкой из клипа P!nk. Судьба Келси Льюис оказалась трагичной

Келси Данае Льюис родилась 2 мая 1995 года в Ланкастере, штат Калифорния. Сниматься она начала очень рано: по данным IMDb, в рекламе она появилась еще в детстве и работала в роликах для Disney, Toys “R” Us, Tropicana и других брендов. Когда P!nk пригласила ее в Family Portrait, Келси было всего семь лет. Этот проект стал для нее тем самым ранним экранным прорывом, после которого ее имя запомнили не только зрители музыкальных каналов, но и кастинг-директора.