Миллионы запомнили ее маленькой девочкой из клипа P!nk. Судьба Келси Льюис оказалась трагичной
В начале 2000-х ее лицо увидели миллионы зрителей по всему миру. История Келси Льюис оказалась куда драматичнее, чем можно было подумать.
Келси Льюис запомнилась многим зрителям как девочка из клипа P!nk на песню Family Portrait — одного из самых эмоциональных хитов начала 2000-х. Именно в этом видео она сыграла ребенка, оказавшегося внутри семейного конфликта, и ее образ стал важной частью истории, которую P!nk рассказывала от лица маленькой девочки, переживающей развод родителей.
Келси Данае Льюис родилась 2 мая 1995 года в Ланкастере, штат Калифорния. Сниматься она начала очень рано: по данным IMDb, в рекламе она появилась еще в детстве и работала в роликах для Disney, Toys “R” Us, Tropicana и других брендов. Когда P!nk пригласила ее в Family Portrait, Келси было всего семь лет. Этот проект стал для нее тем самым ранним экранным прорывом, после которого ее имя запомнили не только зрители музыкальных каналов, но и кастинг-директора.
Особенно заметной работой Льюис стала роль Нелли О’Мэлли в телефильме Samantha: An American Girl Holiday, который вышел в 2004 году. Картина была снята по книгам American Girl, а сама Келси сыграла одну из центральных детских ролей рядом с Аннасофией Робб и Мией Фэрроу. Для многих зрителей именно этот фильм остался главным экранным воспоминанием о ней: Льюис играла девочку из бедной семьи, и ее героиня получилась одновременно трогательной, живой и очень человечной.
Позже в ее фильмографии появились и другие проекты. По данным IMDb, она снималась в сериалах Curb Your Enthusiasm и Gilmore Girls, а также в ряде телевизионных фильмов.
Со временем Льюис отошла от актерской карьеры и сосредоточилась на другой творческой сфере. Позже она занялась музыкой, танцами и диджеингом. Девушка работала dancing DJ с марта 2023 года, вела мероприятия в Южной Калифорнии и также преподавала танцы.
К сожалению, жизнь девушки внезапно оборвалась 26 октября 2024 года - Келси Льюис погибла в результате несчастного случая во время парапланерного полета в Сан-Хасинто, Калифорния. Ей было 29 лет. Позже в Сети появились и памятные публикации, где ее называли не только бывшей актрисой, но и танцовщицей, диджеем, инструктором и человеком, которого очень любили близкие.