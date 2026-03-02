"Это не может быть он": новая внешность Джима Керри породила теорию о двойнике
Фото: IMAGO/Starface
Джим Керри на вручении премии "Сезар".
"Это не может быть он": новая внешность Джима Керри породила теорию о двойнике

Редкий выход 64-летнего Джима Керри в свет обернулся бурей обсуждений: поклонники не сразу узнали актера, заговорили о пластике и двойниках, а сам он тем временем представил публике загадочную возлюбленную и получил почетную награду.

Джим Керри стал главным героем церемонии «Сезар»

64-летний Джим Керри произвел настоящий фурор на 51-й церемонии премии "Сезар" в Париже. Актер получил почетный «Сезар» за вклад в мировое кино — важную веху в карьере, растянувшейся на десятилетия.

Мероприятие прошло на легендарной площадке L'Olympia. Керри появился на красной дорожке в элегантном черном костюме с рубашкой в тон и бабочкой. Однако внимание публики привлек не столько наряд, сколько его изменившаяся внешность.

«Это точно он?» Реакция соцсетей

Пользователи Сети буквально устроили «разбор» новых фотографий актера. Многие признались, что с трудом узнали звезду фильмов «Маска», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Лжец, лжец» и «Вечное сияние чистого разума».

В комментариях звучали самые разные версии: предположения о пластических операциях и уколах ботокса; заявления о том, что актер «слишком изменился»; конспирологические теории о «двойнике» или «клоне».

Некоторые сравнивали его внешность с другими знаменитостями, известными любовью к косметическим процедурам, а часть фанатов и вовсе задавалась вопросом, не является ли новый образ результатом необычного освещения или грима.

Отдельное внимание привлекли глаза актера: на старых фото они казались темно-карими, а на новых — более зелеными. Впрочем, эксперты отмечают, что подобный эффект легко объясняется освещением и качеством съемки.

«Это не может быть он», «Покойся с миром, Керри. Могли бы хоть двойника похожего найти»; «Этот человек так сильно пытается быть Джимом, но у него ничего не получается»; «Его глаза другого цвета»; «Кто этот человек? Джим Керри был заменен?»; «Вы тоже заметили маску на лице?»; «Кто-то слишком сильно любит уколы ботокса», - вот что в соцсетях пишут люди.

Трогательная речь и французские корни

Несмотря на шум вокруг внешности, главным событием вечера стало вручение почетной награды. Керри произнес эмоциональную речь на французском языке и посвятил награду своему покойному отцу.

Он также вспомнил о своих французских корнях, отметив, что его предок Марк Франсуа Керри покинул Сен-Мало около трехсот лет назад и отправился в Канаду. По словам актера, получение «Сезара» стало для его семьи символичным «замкнутым кругом».

Новая возлюбленная и семья рядом

На красной дорожке Керри сопровождали его дочь Джейн, внук Джексон и редко появляющаяся на публике спутница — Минзи. 32-летняя избранница актера, котрая ровно в два раза его моложе,  появилась в эффектном черном кружевном платье.

В своей речи Керри назвал Минзи «возвышенной спутницей» и публично признался ей в любви. Точные детали начала их отношений остаются неизвестными, что лишь подогревает интерес публики.

Возвращение после разговоров о пенсии

Появление актера стало особенно заметным на фоне его заявлений о возможном уходе из профессии. В 2022 году, продвигая «Sonic the Hedgehog 2», Керри говорил, что «вероятно» завершает карьеру, поскольку доволен своей жизнью и хочет посвятить время живописи и духовным практикам.

Тем не менее он вернулся к роли доктора Роботника во франшизе «Соник в кино», а также появился в продолжениях. Актер даже с юмором признался, что одной из причин возвращения стали финансовые обстоятельства.

