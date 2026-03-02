"Это не может быть он": новая внешность Джима Керри породила теорию о двойнике
Редкий выход 64-летнего Джима Керри в свет обернулся бурей обсуждений: поклонники не сразу узнали актера, заговорили о пластике и двойниках, а сам он тем временем представил публике загадочную возлюбленную и получил почетную награду.
Джим Керри стал главным героем церемонии «Сезар»
64-летний Джим Керри произвел настоящий фурор на 51-й церемонии премии "Сезар" в Париже. Актер получил почетный «Сезар» за вклад в мировое кино — важную веху в карьере, растянувшейся на десятилетия.
Se merece cada ovacion del rincón del planeta. Jim Carrey es historia. pic.twitter.com/PPkNadtcwW— SitoCinema (@SitoCinema) February 27, 2026
Мероприятие прошло на легендарной площадке L'Olympia. Керри появился на красной дорожке в элегантном черном костюме с рубашкой в тон и бабочкой. Однако внимание публики привлек не столько наряд, сколько его изменившаяся внешность.
«Это точно он?» Реакция соцсетей
Пользователи Сети буквально устроили «разбор» новых фотографий актера. Многие признались, что с трудом узнали звезду фильмов «Маска», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Лжец, лжец» и «Вечное сияние чистого разума».
В комментариях звучали самые разные версии: предположения о пластических операциях и уколах ботокса; заявления о том, что актер «слишком изменился»; конспирологические теории о «двойнике» или «клоне».
Некоторые сравнивали его внешность с другими знаменитостями, известными любовью к косметическим процедурам, а часть фанатов и вовсе задавалась вопросом, не является ли новый образ результатом необычного освещения или грима.
Jim Carrey…2006 vs. 2026...— David Wolfe (@DavidWolfe) March 1, 2026
What do you notice? pic.twitter.com/knlXrKlAX7
Отдельное внимание привлекли глаза актера: на старых фото они казались темно-карими, а на новых — более зелеными. Впрочем, эксперты отмечают, что подобный эффект легко объясняется освещением и качеством съемки.
Okay this Jim Carrey shit has me bugging pic.twitter.com/XtuOVplfpb— BLAIRE WHITE (@BlaireWhite) February 27, 2026
«Это не может быть он», «Покойся с миром, Керри. Могли бы хоть двойника похожего найти»; «Этот человек так сильно пытается быть Джимом, но у него ничего не получается»; «Его глаза другого цвета»; «Кто этот человек? Джим Керри был заменен?»; «Вы тоже заметили маску на лице?»; «Кто-то слишком сильно любит уколы ботокса», - вот что в соцсетях пишут люди.
Трогательная речь и французские корни
Несмотря на шум вокруг внешности, главным событием вечера стало вручение почетной награды. Керри произнес эмоциональную речь на французском языке и посвятил награду своему покойному отцу.
Он также вспомнил о своих французских корнях, отметив, что его предок Марк Франсуа Керри покинул Сен-Мало около трехсот лет назад и отправился в Канаду. По словам актера, получение «Сезара» стало для его семьи символичным «замкнутым кругом».
Новая возлюбленная и семья рядом
На красной дорожке Керри сопровождали его дочь Джейн, внук Джексон и редко появляющаяся на публике спутница — Минзи. 32-летняя избранница актера, котрая ровно в два раза его моложе, появилась в эффектном черном кружевном платье.
NEWS | Jim Carrey’s First Appearance of 2026 With Family— Jim Carrey Online (@JimCarreyOnline) March 1, 2026
Jim received the Honorary César in Paris, marking his first public appearance of 2026. Joined by Jane, Jackson and partner Min Ah—whom he introduced publicly for the first time.
Read the full news:https://t.co/o0Mf8cgXWy pic.twitter.com/YYuHnODwsS
В своей речи Керри назвал Минзи «возвышенной спутницей» и публично признался ей в любви. Точные детали начала их отношений остаются неизвестными, что лишь подогревает интерес публики.
Возвращение после разговоров о пенсии
Появление актера стало особенно заметным на фоне его заявлений о возможном уходе из профессии. В 2022 году, продвигая «Sonic the Hedgehog 2», Керри говорил, что «вероятно» завершает карьеру, поскольку доволен своей жизнью и хочет посвятить время живописи и духовным практикам.
Тем не менее он вернулся к роли доктора Роботника во франшизе «Соник в кино», а также появился в продолжениях. Актер даже с юмором признался, что одной из причин возвращения стали финансовые обстоятельства.