"Это не может быть он": новая внешность Джима Керри породила теорию о двойнике

«Это не может быть он», «Покойся с миром, Керри. Могли бы хоть двойника похожего найти»; «Этот человек так сильно пытается быть Джимом, но у него ничего не получается»; «Его глаза другого цвета»; «Кто этот человек? Джим Керри был заменен?»; «Вы тоже заметили маску на лице?»; «Кто-то слишком сильно любит уколы ботокса», - вот что в соцсетях пишут люди.