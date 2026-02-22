Людей до слез тронуло видео, которое перед смертью записал для дочерей звезда "Анатомии страсти" Эрик Дэйн
За несколько месяцев до смерти актёр Эрик Дэйн (1972–2026) записал эмоциональное послание своим дочерям. Интервью было сделано втайне и опубликовано только после его смерти 19 февраля этого года.
Ранее сообщалось, что звезда «Анатомии страсти» скончался в четверг, 19 февраля, в возрасте 53 лет — спустя десять месяцев после того, как публично объявил о диагнозе боковой амиотрофический склероз (БАС).
«С тяжёлым сердцем сообщаем, что Эрик Дэйн ушёл из жизни в четверг днём после мужественной борьбы с БАС», — говорилось в заявлении семьи. «Свои последние дни он провёл в кругу близких друзей, вместе со своей преданной супругой и двумя прекрасными дочерьми — Билли и Джорджией, которые были центром его жизни».
Актёр дал 50-минутное интервью для сериала Netflix «Famous Last Words», в конце которого обратился к дочерям. Вот что он сказал:
«Билли и Джорджия, эти слова — для вас. Я старался. Иногда спотыкался, но я старался. В целом мы прекрасно провели время, правда? Эти дни были сказочными», — сказал актёр.
«[Прежде всего я хочу пожелать вам] жить здесь и сейчас, в этом моменте. Это трудно, но я научился этому. Годами я мысленно убегал, долго жил в своей голове, погружаясь в тревоги, жалость к себе, стыд и сомнения. Я снова и снова прокручивал свои решения, сомневался в себе. Мне не следовало этого делать. Никогда не следовало».
«Ради самого выживания я был вынужден оставаться в настоящем. Прошлое несёт сожаления, будущее — неизвестно. Единственный способ двигаться вперёд — жить в настоящем и ценить его», — подчеркнул Дэйн.
«Во-вторых, влюбляйтесь. Не обязательно в человека, хотя и это я вам советую. Но влюбитесь во что-нибудь. Найдите свою страсть, свою радость. Найдите то, что заставляет вас просыпаться по утрам. Когда я был в вашем возрасте, я влюбился в актёрское мастерство. Я люблю его до сих пор. Найдите своё призвание и по-настоящему следуйте ему».
«В-третьих, осознанно выбирайте друзей. Найдите своих людей и позвольте им найти вас, а затем отдайте им себя. Лучшие из них ответят вам тем же. Без осуждения. Без условий. Без вопросов. Просто будьте рядом. И любите своих друзей всем сердцем. Держитесь за них. Они будут развлекать вас, направлять, поддерживать, а некоторые даже спасут вам жизнь».
«И наконец — боритесь всей силой своей сущности и делайте это достойно. Когда сталкиваетесь с трудностями — со здоровьем или любыми другими — боритесь. Никогда не сдавайтесь. Боритесь до последнего вздоха. Эта болезнь медленно отнимает у меня тело, но никогда не отнимет мой дух».
«Стойкость — моя суперсила. Я всегда поднимаюсь. И делаю это снова и снова. Марк говорит, что я как кошка. Только у кошки девять жизней, а у меня их было как минимум пятнадцать. Поэтому, когда в вашей жизни произойдёт что-то неожиданное — а это случится, потому что такова жизнь — боритесь. И делайте это честно, с достоинством и целостностью, даже если это кажется невозможным».
«Я надеюсь, что показал вам: вы можете встретить всё. Вы можете встретить даже конец своей жизни. Вы можете смотреть в лицо аду с достоинством. Боритесь, девочки, и держите головы высоко. Билли и Джорджия, вы — моё сердце. Вы для меня — всё. Спокойной ночи. Я люблю вас. Это мои последние слова», — завершил актёр.