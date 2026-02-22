Людей до слез тронуло видео, которое перед смертью записал для дочерей звезда "Анатомии страсти" Эрик Дэйн
фото: CAMERA PRESS/Angelo Nephtali / Vida Press
Эрик Дэйн с дочерьми, Билли и Джорджией, в 2024 году.
Мировые звезды

Людей до слез тронуло видео, которое перед смертью записал для дочерей звезда "Анатомии страсти" Эрик Дэйн

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

За несколько месяцев до смерти актёр Эрик Дэйн (1972–2026) записал эмоциональное послание своим дочерям. Интервью было сделано втайне и опубликовано только после его смерти 19 февраля этого года.

Ранее сообщалось, что звезда «Анатомии страсти» скончался в четверг, 19 февраля, в возрасте 53 лет — спустя десять месяцев после того, как публично объявил о диагнозе боковой амиотрофический склероз (БАС).

«С тяжёлым сердцем сообщаем, что Эрик Дэйн ушёл из жизни в четверг днём после мужественной борьбы с БАС», — говорилось в заявлении семьи. «Свои последние дни он провёл в кругу близких друзей, вместе со своей преданной супругой и двумя прекрасными дочерьми — Билли и Джорджией, которые были центром его жизни».

фото: CAMERA PRESS/LNC / James Murphy / Vida Press
Эрик Дэйн с семьей в 2015 году.
Эрик Дэйн с семьей в 2015 году.

Актёр дал 50-минутное интервью для сериала Netflix «Famous Last Words», в конце которого обратился к дочерям. Вот что он сказал:

«Билли и Джорджия, эти слова — для вас. Я старался. Иногда спотыкался, но я старался. В целом мы прекрасно провели время, правда? Эти дни были сказочными», — сказал актёр.

«[Прежде всего я хочу пожелать вам] жить здесь и сейчас, в этом моменте. Это трудно, но я научился этому. Годами я мысленно убегал, долго жил в своей голове, погружаясь в тревоги, жалость к себе, стыд и сомнения. Я снова и снова прокручивал свои решения, сомневался в себе. Мне не следовало этого делать. Никогда не следовало».

«Ради самого выживания я был вынужден оставаться в настоящем. Прошлое несёт сожаления, будущее — неизвестно. Единственный способ двигаться вперёд — жить в настоящем и ценить его», — подчеркнул Дэйн.

«Во-вторых, влюбляйтесь. Не обязательно в человека, хотя и это я вам советую. Но влюбитесь во что-нибудь. Найдите свою страсть, свою радость. Найдите то, что заставляет вас просыпаться по утрам. Когда я был в вашем возрасте, я влюбился в актёрское мастерство. Я люблю его до сих пор. Найдите своё призвание и по-настоящему следуйте ему».

фото: Alamy/ Vida Press
Таким был Эрик Дэйн в 2005 году.
Таким был Эрик Дэйн в 2005 году.

«В-третьих, осознанно выбирайте друзей. Найдите своих людей и позвольте им найти вас, а затем отдайте им себя. Лучшие из них ответят вам тем же. Без осуждения. Без условий. Без вопросов. Просто будьте рядом. И любите своих друзей всем сердцем. Держитесь за них. Они будут развлекать вас, направлять, поддерживать, а некоторые даже спасут вам жизнь».

«И наконец — боритесь всей силой своей сущности и делайте это достойно. Когда сталкиваетесь с трудностями — со здоровьем или любыми другими — боритесь. Никогда не сдавайтесь. Боритесь до последнего вздоха. Эта болезнь медленно отнимает у меня тело, но никогда не отнимет мой дух».

«Стойкость — моя суперсила. Я всегда поднимаюсь. И делаю это снова и снова. Марк говорит, что я как кошка. Только у кошки девять жизней, а у меня их было как минимум пятнадцать. Поэтому, когда в вашей жизни произойдёт что-то неожиданное — а это случится, потому что такова жизнь — боритесь. И делайте это честно, с достоинством и целостностью, даже если это кажется невозможным».

«Я надеюсь, что показал вам: вы можете встретить всё. Вы можете встретить даже конец своей жизни. Вы можете смотреть в лицо аду с достоинством. Боритесь, девочки, и держите головы высоко. Билли и Джорджия, вы — моё сердце. Вы для меня — всё. Спокойной ночи. Я люблю вас. Это мои последние слова», — завершил актёр.

Темы

NetflixБоковой амиотрофический склероз

Другие сейчас читают