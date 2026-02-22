Людей до слез тронуло видео, которое перед смертью записал для дочерей звезда "Анатомии страсти" Эрик Дэйн

«Стойкость — моя суперсила. Я всегда поднимаюсь. И делаю это снова и снова. Марк говорит, что я как кошка. Только у кошки девять жизней, а у меня их было как минимум пятнадцать. Поэтому, когда в вашей жизни произойдёт что-то неожиданное — а это случится, потому что такова жизнь — боритесь. И делайте это честно, с достоинством и целостностью, даже если это кажется невозможным».