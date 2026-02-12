"Я не знал, что настолько силен": последние откровения умершего от рака Джеймса Ван Дер Бика

Впервые Ван Дер Бик сообщил журналу People в ноябре 2024 года, что колоректальный рак у него выявили в августе того же года. Вот что актер рассказывал об этом: «Думаю, я немного впал в шок», — вспоминал он в интервью People в 2024 году, добавляя: «Во мне была часть, которая будто хотела сломаться и развалиться, но затем включилась более логичная часть и сказала: “Ну, у тебя еще нет всей информации”».