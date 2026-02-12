"Я не знал, что настолько силен": последние откровения умершего от рака Джеймса Ван Дер Бика
Звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик умер в среду, 11 февраля, после того как в 2023 году у него диагностировали колоректальный рак. Ему было 48 лет. О смерти сообщили в заявлении на странице актера в Instagram: там говорится, что он «встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством».
Джеймс Ван Дер Бик неоднократно говорил о своей борьбе с раком в интервью и на телевидении и подчеркивал, что надеется: его история вдохновит людей проходить скрининг.
Впервые Ван Дер Бик сообщил журналу People в ноябре 2024 года, что колоректальный рак у него выявили в августе того же года. Вот что актер рассказывал об этом: «Думаю, я немного впал в шок», — вспоминал он в интервью People в 2024 году, добавляя: «Во мне была часть, которая будто хотела сломаться и развалиться, но затем включилась более логичная часть и сказала: “Ну, у тебя еще нет всей информации”».
На следующее утро, по его словам, на него «сильно давило осознание, что впереди процесс, которого он не ожидал», и «так началась полноценная работа на полный день — жить с раком».
Он также говорил People, что «примерно 90% времени» концентрировался на том, что диагноз заставит его изменить образ жизни — так, что «через год, пять лет, 30 лет он оглянется и скажет: “Слава богу, что это случилось”». Но «в 10% случаев» он «рыдал и был в панике».
В следующем месяце Ван Дер Бик выступил в программе Good Morning America и рассказал, что поначалу диагноз ощущался как «кошмар», из которого он «не мог окончательно проснуться». Он объяснил, почему решил говорить об этом публично: он хотел, чтобы это помогло другим и побудило людей проходить обследования.
«Поскольку я так долго на виду, как только это произошло, я подумал: “Знаете что? В этом будет смысл. Думаю, если я поделюсь, смогу сделать что-то хорошее”», — сказал он, добавив: «Как бы удивителен и очищающ ни был этот год, он был очень тяжелым. Так что если я смогу уберечь кого-то от опыта моего последнего года, я точно хотел бы это сделать».
В июле 2025 года в эфире шоу Today Ван Дер Бик снова говорил, что хочет «донести мысль»: «Не обязательно иметь очевидные симптомы, чтобы пройти скрининг». По его словам, до собственного диагноза у него не было симптомов, которые заставили бы его «срочно» провериться. «Теперь я делаю многое немного медленнее. Просто нахожу время ценить каждый момент», — отметил он в той же программе.
В интервью USA TODAY, опубликованном в августе 2025 года, актер рассказал, что борьба с раком заставила его задуматься о «смертности и о том, что действительно важно», а еще помогла увидеть, насколько «негативным был его внутренний диалог».
«Когда я проходил лечение и был вдали от прекрасной какофонии шестерых детей, 36 акров земли, пяти собак, бородатой агамы и красивого хаоса моей жизни, в тишине я понял, насколько негативно разговариваю сам с собой. И это запустило целое путешествие: я начал понимать, насколько важна любовь к себе, насколько она необходима и насколько это на самом деле просто», — сказал он.
В сентябре Ван Дер Бик не смог присутствовать на встрече актеров «Бухты Доусона» в Нью-Йорке, но передал сообщение удаленно, сказав, что «ждал этого вечера много-много месяцев» и «не может поверить, что его там нет».
Позже, в декабре, он уточнил в эфире шоу Today, что пропустил мероприятие из-за желудочного вируса, который не был связан с раком. «Я так сильно похудел из-за этого вируса», — сказал он.
Потом он рассказывал, что чувствует себя «понемногу лучше с каждым месяцем», но отметил: борьба с раком потребовала «больше сил, чем он думал, что у него есть».
«Я знал, что я сильный. Я не знал, что настолько сильный», — сказал Джеймс Ван Дер Бик.
Он также говорил, что пережитое стало для него «путешествием к самопринятию», помогло быть более присутствующим в моменте и приблизило его к Богу. «Я понял, что я все еще достоин любви. Моей собственной любви. Божьей любви», — сказал Джеймс Ван Дер Бик.
И добавил: «До рака Бог был чем-то, что я старался как можно больше вписать в свою жизнь. После рака я чувствую, что связь с Богом, чем бы она ни была, и есть, по сути, главный смысл всего этого упражнения на этой планете».