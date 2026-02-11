Новая версия смерти Курта Кобейна: криминалисты ставят под сомнение самоубийство лидера группы Nirvana
Спустя более 30 лет после смерти лидера Nirvana Курта Кобейна группа независимых криминалистов заявила, что его гибель могла быть убийством. Однако власти Сиэтла и судмедэксперты не видят оснований для пересмотра дела.
Независимая группа судебных экспертов заявила, что смерть фронтмена Nirvana Курта Кобейна могла быть не самоубийством, а убийством. Об этом сообщает Daily Mail.
Кобейн был найден мертвым 5 апреля 1994 года в своем доме в Сиэтле. Официально причиной смерти признали самоубийство — выстрел из ружья Remington 20-го калибра. Такое заключение тогда вынесла судебно-медицинская служба округа Кинг.
Теперь частная команда криминалистов, изучив материалы вскрытия и фотографии с места происшествия, пришла к иному выводу. В работе участвовал специалист Брайан Бернетт, имеющий опыт расследования случаев передозировки с последующим огнестрельным ранением. По словам исследовательницы Мишель Уилкинс, после анализа данных он заявил: «Это убийство».
На чем основаны сомнения
В опубликованной в профильном журнале статье авторы приводят десять аргументов в пользу версии о насильственной смерти. Среди них:
- признаки передозировки героином (в легких обнаружена жидкость, зафиксированы повреждения мозга и печени, характерные для кислородного голодания);
- отсутствие крови в дыхательных путях, что обычно встречается при смертельных выстрелах в голову;
- необычно чистая рука музыканта, несмотря на близкий выстрел из дробовика;
- странное положение оружия и гильзы, которое, по мнению экспертов, не соответствует механике выстрела;
- различия в почерке в нижних строках предсмертной записки.
По версии авторов исследования, Кобейна могли сначала вывести из строя большой дозой героина, а затем застрелить, инсценировав самоубийство.
Позиция властей
В офисе судебно-медицинской экспертизы округа Кинг заявили Daily Mail, что готовы пересмотреть выводы при появлении новых доказательств, но пока не видят оснований для возобновления дела. Полиция Сиэтла также подтвердила, что не собирается открывать расследование заново и продолжает считать смерть Кобейна самоубийством.
Авторы нового анализа подчеркивают, что не требуют немедленных арестов, а добиваются лишь повторной проверки материалов дела и большей прозрачности.