Новая версия смерти Курта Кобейна: криминалисты ставят под сомнение самоубийство лидера группы Nirvana

В офисе судебно-медицинской экспертизы округа Кинг заявили Daily Mail, что готовы пересмотреть выводы при появлении новых доказательств, но пока не видят оснований для возобновления дела. Полиция Сиэтла также подтвердила, что не собирается открывать расследование заново и продолжает считать смерть Кобейна самоубийством.