Бывший пресс-секретарь Майкла Джексона убежден, что певец виновен в жестоком обращении с детьми

Амен входил в круг приближенных к Джексону людей в начале 2000-х годов. В 2005 году Майкл Джексон предстал перед судом по нескольким обвинениям в сексуальном насилии над детьми и другим тяжким преступлениям, включая незаконное лишение свободы, однако был оправдан по всем пунктам обвинения. Винсент Амен отмечает, что его подозрения усилились после того, как он обнаружил журнал, в котором рекламировались видеозаписи с «обнаженными детьми». По его словам, эти объявления были отмечены для заказа, и именно это побудило его обратиться в прокуратуру. Однако Амена не пригласили для дачи показаний в суде.