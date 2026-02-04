Бывший пресс-секретарь Майкла Джексона убежден, что певец виновен в жестоком обращении с детьми
Бывший специалист по связям с общественностью Майкла Джексона (1958–2009) Винсент Амен публично высказался о времени, проведенном в кругу близких людей короля поп-музыки, и утверждает, что "на протяжении долгого времени происходило сокрытие правды".
Бывший пресс-секретарь Майкла Джексона прокомментировал обвинения в сексуальном насилии над детьми, в которых в свое время обвиняли легендарного певца. В новом документальном фильме принимает участие Винсент Амен, который считает, что Джексон виновен в сексуальном насилии над детьми. В телевизионном проекте особое внимание уделено фильму ITV 2003 года «Живя с Майклом Джексоном» («Living With Michael Jackson»), в котором музыкант говорит журналисту Мартину Баширу: «Я спал в одной постели со многими детьми… Самое любящее, что ты можешь сделать, — это разделить свою постель с кем-то».
В новом документальном фильме канала Channel 4 «Майкл Джексон: Суд» («Michael Jackson: The Trial») Винсент Амен говорит: «Я абсолютно уверен, что Майкл Джексон виновен в сексуальном насилии и совращении детей. Я считаю, что правда скрывалась на протяжении многих лет».
Амен входил в круг приближенных к Джексону людей в начале 2000-х годов. В 2005 году Майкл Джексон предстал перед судом по нескольким обвинениям в сексуальном насилии над детьми и другим тяжким преступлениям, включая незаконное лишение свободы, однако был оправдан по всем пунктам обвинения. Винсент Амен отмечает, что его подозрения усилились после того, как он обнаружил журнал, в котором рекламировались видеозаписи с «обнаженными детьми». По его словам, эти объявления были отмечены для заказа, и именно это побудило его обратиться в прокуратуру. Однако Амена не пригласили для дачи показаний в суде.
Документальный фильм «Майкл Джексон: Суд» будет показан на канале Channel 4. Это происходит менее чем через год после того, как 18 марта 2025 года канал предложил зрителям документальный фильм «Покидая Неверленд: жизнь после Майкла Джексона» («Leaving Neverland: Surviving Michael Jackson»). В аннотации телеканала к проекту 2025 года говорится: «Фильм исследует десятилетние попытки Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака добиться рассмотрения в суде их исков о сексуальном насилии, пережитом в детстве».
Жизнь и смерть Майкла Джексона
Майкл Джексон является одной из самых узнаваемых фигур в истории Голливуда и в расцвете своей карьеры был известен как король поп-музыки. Многие считают его величайшей поп-звездой всех времен и, возможно, самой культовой фигурой индустрии развлечений XX века. Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Его нашли в собственной спальне, и расследование установило, что причиной смерти стала острая интоксикация пропофолом.