Певица Елка отказалась от украинского паспорта и стала гражданкой России
Певица Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив), родившаяся в Ужгороде, отказалась от украинского гражданства и получила паспорт Российской Федерации. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Срок действия украинского паспорта Елки истек, а получить новый документ она не смогла. На этом фоне деятельность ее компании в РФ была приостановлена, что, как утверждают источники, и подтолкнуло певицу к смене гражданства.
Также сообщается, что отказ от украинского паспорта был оформлен незадолго до брака с другим украинским артистом — Рожденом Ануси, уроженцем Одессы, который, как и Елка, остался жить и работать в России.
Елка уже много лет сосредоточена на музыкальной карьере в РФ и с начала полномасштабного вторжения России в Украину избегала прямых высказываний о происходящем. Лишь в прошлом году она сделала краткое заявление, призвав поклонников «оставаться выше этого», при этом так и не назвав войну войной.
Несмотря на то что в Украине у певицы остается мать, артистка продолжает публично дистанцироваться от темы агрессии России против страны, в которой родилась.
Внимание зрителей также привлекли изменения в исполнении одного из ее главных хитов — песни «Прованс». Артистка убрала из текста упоминание киевского аэропорта Борисполь. В оригинальной версии песни есть строчка: «Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте». Певица заменила ее на: «Завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте».
Напомним, широкую известность Елке принесли хиты «Прованс», «На большом воздушном шаре» и «Около тебя», благодаря которым она стала одной из самых узнаваемых поп-исполнительниц 2010-х годов.