Певица Елка отказалась от украинского паспорта и стала гражданкой России

Внимание зрителей также привлекли изменения в исполнении одного из ее главных хитов — песни «Прованс». Артистка убрала из текста упоминание киевского аэропорта Борисполь. В оригинальной версии песни есть строчка: «Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте». Певица заменила ее на: «Завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте».