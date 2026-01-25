"Я это не выношу": королева Камилла призналась в ненависти к любимым продуктам принцессы Кэтрин
Королева Камилла не особенно известна как любительница вкусно поесть — особенно если сравнивать ее с сыном, уважаемым гастрокритиком Томом Паркером-Боулзом. Тем не менее у нее есть довольно твердые взгляды на еду, и некоторые ее привередливые предпочтения могут удивить.
В разговоре с сыном в интервью для You magazine супруга короля Карла III поделилась воспоминаниями, связанными с едой, включая первые походы в рестораны в бурные 1960-е, а также рассказала о своих любимых блюдах. Из всех ее комментариев сильнее всего выделилась одна деталь — о том, насколько ее вкусы отличаются от вкусов принцессы Уэльской.
Рассказав, что «печеные бобы на тосте» — одно из ее любимых блюд, а также что ей нравится «рыба с картофелем фри», королева Камилла назвала и то, что она совершенно не переносит.
«Я не выношу перец — ни сырой, ни приготовленный», — сказала она сыну. «Я также не люблю субпродукты, за исключением очень хорошей печени. И я избегаю чили и чеснока — в отличие от моего сына».
Однако Том Паркер-Боулз — не единственный в семье 78-летней Камиллы, кто любит острую еду. Принцесса Кэтрин неоднократно открыто говорила о том, как ей нравится острое, и о том, что она передает эту любовь детям.
В апреле 2016 года принц Уильям и его супруга устроили прием в Кенсингтонском дворце перед поездкой в Индию и Бутан. Там они встретились с людьми из обеих стран, которые работали или учились в Великобритании. После встречи модель Нилам Гилл, чья семья родом из Пенджаба, рассказала:
«Для моего поколения [Уильям и Кейт] всегда казались классными и открытыми, и вживую они были именно такими. Очень мило было видеть их как пару».
Она продолжила: «Она сказала мне, что любит индийскую еду, и я сказала ей, что со специями у нее все будет в порядке. Но Уильям сказал, что ему специи даются тяжело, и я предупредила его быть осторожнее. Я также сказала им, что, возможно, Раджастхан лучше оставить на другой раз — там очень романтично».
Три года спустя, в октябре 2019 года, пара рассказала больше о любви семьи к острому, когда посетила специальный прием в Центре Ага Хана в лондонском Кингс-Кросс перед официальным визитом в Пакистан. Общаясь с гостями, они говорили, что с нетерпением ждут возможности попробовать местную кухню. Принцесса Уэльская объяснила, что иногда готовит карри дома и делает разный уровень остроты для каждого. «Готовить карри для семьи так сложно. Детям — порция без специй, тебе — средняя», — сказала она Уильяму. «А мне нравится поострее». Затем она добавила: «Шарлотта довольно хорошо переносит острое».