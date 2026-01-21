ВИДЕО: принцесса Кэтрин удивила поклонников необычным прибытием на официальный прием

Это видео вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Один пользователь платформы X написал: «Принцесса Уэльская сегодня сама приехала в Виндзорский замок, чтобы устроить прием для женской сборной Англии по регби — в костюме Александра Маккуина и на высоких каблуках. Икона». Другой добавил: «Так восхитительно, что ей не нужен шофер — она прекрасно справляется сама». Третий восторженный поклонник написал: «Вести машину на шпильках — это действительно достойно уважения». Четвертый комментатор отметил: «Мне нравится, что она сама держит свой зонт». Пятый согласился: «Мне нравится, что она взяла зонт у него и держала его сама!»