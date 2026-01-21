ВИДЕО: принцесса Кэтрин удивила поклонников необычным прибытием на официальный прием
Принцесса Уэльская Кэтрин получила бесчисленное количество комплиментов в социальных сетях за свою простоту и непринужденность – она сама доехала до Виндзорского замка и даже вела машину на высоких 10-сантиметровых каблуках. Хотя принцессу встречал сотрудник с зонтом, она несла его сама.
Принцесса Уэльская встречалась с женской сборной Англии по регби Red Roses, которая завоевала Кубок мира. Место проведения мероприятия находилось недалеко от ее дома Forest Lodge. Кэтрин, являющаяся покровительницей Союза регби Англии, устроила в замке прием. Вскоре широкое внимание привлек видеоролик, на котором видно, как принцесса подъезжает к замку на черном автомобиле, которым она сама управляет.
Кэтрин также сняли в момент, когда она выходит из машины, а мужчина — предположительно сотрудник персонала — встречает ее с зонтом, чтобы защитить от дождя. Кэтрин элегантно вышла из автомобиля и взяла зонт у встречающего. Затем они вместе направились к замку, причем принцесса держала зонт, защищая от дождя и себя, и своего спутника.
Это видео вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Один пользователь платформы X написал: «Принцесса Уэльская сегодня сама приехала в Виндзорский замок, чтобы устроить прием для женской сборной Англии по регби — в костюме Александра Маккуина и на высоких каблуках. Икона». Другой добавил: «Так восхитительно, что ей не нужен шофер — она прекрасно справляется сама». Третий восторженный поклонник написал: «Вести машину на шпильках — это действительно достойно уважения». Четвертый комментатор отметил: «Мне нравится, что она сама держит свой зонт». Пятый согласился: «Мне нравится, что она взяла зонт у него и держала его сама!»
Во время официального мероприятия Кэтрин рассказала о своем старшем ребенке, принце Джордже, и призналась, что во время домашних спортивных игр она иногда избегает сына, поскольку подросток стал физически сильнее. Общаясь со спортсменками и их тренером, Кэтрин — как покровительница Союза регби — похвалила победу команды, назвав ее «впечатляющим достижением», и сказала чемпионкам мира: «Вы действительно вдохновили новое поколение — в том числе тех девочек, которые, возможно, раньше даже не задумывались о том, что регби может быть для них».