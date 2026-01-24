Тимоти Шаламе с номинацией на "Оскар" повторил исторический рекорд Брандо

После объявления новых номинаций Шаламе стал самым молодым актером со времен Марлона Брандо, получившим три номинации на «Оскар» в категории «Лучший актер». Впервые Тимоти был номинирован в 2018 году за роль в фильме «Назови меня своим именем» («Call Me by Your Name»), во второй раз — в 2025 году за работу в экранизации «Боб Дилан: Никому не известный» («A Complete Unknown»), и в этом году — за главную роль в фильме «Марти Великолепный».