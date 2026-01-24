Тимоти Шаламе с номинацией на "Оскар" повторил исторический рекорд Брандо
Номинация на "Оскар" — большое достижение для любого актера, однако для 30-летнего Тимоти Шаламе это признание не только обозначает вершину его карьеры, но и знаменует исторический рекорд. С этой номинацией он сделал то, что до сих пор не удавалось ни одному актеру со времен Марлона Брандо.
Тимоти Шаламе однажды в своей речи на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров заявил, что он «стремится к совершенству», и актер продолжает идти этим путем. Эту уже ставшую легендарной фразу Шаламе произнес в 2018 году. 30-летний голливудский актер установил новый рекорд, когда 22 января 2026 года были объявлены номинации на «Оскар» этого года и стало известно, что он выдвинут на престижную награду за исполнение главной роли в фильме «Марти Великолепный» («Marty Supreme»).
Звезда культового блокбастера «Дюна» («Dune») номинирован в категориях «Лучший актер» и «Лучший фильм» как один из продюсеров картины.
После объявления новых номинаций Шаламе стал самым молодым актером со времен Марлона Брандо, получившим три номинации на «Оскар» в категории «Лучший актер». Впервые Тимоти был номинирован в 2018 году за роль в фильме «Назови меня своим именем» («Call Me by Your Name»), во второй раз — в 2025 году за работу в экранизации «Боб Дилан: Никому не известный» («A Complete Unknown»), и в этом году — за главную роль в фильме «Марти Великолепный».
Брандо, скончавшийся в 2004 году, достиг этого рекорда к 30 годам с номинациями за фильмы «Трамвай Желание» («A Streetcar Named Desire»), «Вива Сапата!» («Viva Zapata!») и «Юлий Цезарь» («Julius Caesar»).
В этом году Тимоти Шаламе уже получил «Золотой глобус» как лучший актер, а на церемонии вручения «Оскара» будет бороться за награду с Леонардо Ди Каприо, Итаном Хоуком, Майклом Б. Джорданом и Вагнером Моурой.
Пока что звезда франшизы «Дюна» еще не получал премию «Оскар».