Дочь Синди Кроуфорд раскрывает секреты - что мама говорит ей на самом деле
Кайя Гербер украсила февральскую обложку Harper’s Bazaar и откровенно рассказала о прямолинейных советах своей матери Синди Кроуфорд, особенностях славы и любви к театру, остающемуся вне внимания медиа.
Дочь популярной в девяностые годы супермодели Синди Кроуфорд, модель Кайя Гербер, снялась для обложки февральского номера журнала Harper’s Bazaar и дала эксклюзивное интервью. В нем она рассказала, какие советы ей дает знаменитая мама и в каких случаях они звучат.
Фотографии 24-летней модели Кайи Гербер будут представлены на страницах и на обложке нового номера Harper’s Bazaar. Глянцевый журнал поступит в продажу 3 февраля, однако в социальных сетях издания уже можно оценить роскошные и чувственные снимки, сделанные фотографом Луисом Альберто Родригесом.
На одном из снимков бывшая подруга комика Пита Дэвидсона демонстрирует свой безупречный пресс. А на обложечной фотографии звезда предстает в очень коротком белом мини-платье и длинных черных чулках.
В интервью Кайя рассказывает о воспитании и своей маме Синди Кроуфорд, которая в советах бывает очень прямолинейной. «Она не дает советы, если ты их не просишь. Но если ты спрашиваешь, будь готов к тому, что она будет настолько честной и прямой, что иногда это трудно принять, — призналась Гербер. — Обычно она права, что может раздражать, но она также не возражает, если я собираюсь допустить те же ошибки, которые мама совершила 30 лет назад».
В эксклюзивном интервью Кайя также рассказывает о славе, которую приобрела за десять лет модельной карьеры. «Я довольно счастлива, что могу быть чем-то вроде инструмента. Я не забываю, что часть моей работы — просто быть тем, кем люди хотят меня видеть. Что я могу быть как холст или зеркало, в котором люди видят отражение собственных идей», — отметила брюнетка.
У Гербер развивается и актерская карьера. Она снимается во втором сезоне сериала «Palm Royale» вместе с Кристен Уиг и Кэрол Бернетт. Дочь Синди Кроуфорд также участвует в предстоящем проекте «Mother Mary», где ее партнершей является Анна Хэтэуэй. Она играет и в спектакле «Evanston Salt Costs Climbing», который идет в театре Rogue Machine в Лос-Анджелесе. «Я люблю театр, потому что он оставляет воспоминания зрителям, но не оставляет их… в средствах массовой информации», — отметила она.