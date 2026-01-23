Дочь Синди Кроуфорд раскрывает секреты - что мама говорит ей на самом деле

В интервью Кайя рассказывает о воспитании и своей маме Синди Кроуфорд, которая в советах бывает очень прямолинейной. «Она не дает советы, если ты их не просишь. Но если ты спрашиваешь, будь готов к тому, что она будет настолько честной и прямой, что иногда это трудно принять, — призналась Гербер. — Обычно она права, что может раздражать, но она также не возражает, если я собираюсь допустить те же ошибки, которые мама совершила 30 лет назад».