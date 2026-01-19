Мэтт Деймон объяснил, почему Netflix заставляет новые фильмы "тупеть", - виноваты сами зрители

По словам Деймона, стриминговые сервисы, включая Netflix, все чаще вмешиваются в процесс написания сценариев, подстраивая структуру фильмов под «второй экран» — привычку смотреть кино, параллельно листая соцсети или переписываясь в мессенджерах. «Классическая схема экшен-фильма — три крупные сцены: в первом акте, во втором и самая дорогая в третьем, как финал. А теперь нам говорят: "Дайте большую сцену в первые пять минут. Нам нужно удержать зрителя. И неплохо бы повторить сюжет три-четыре раза в диалогах, потому что люди сидят в телефонах"», — рассказал актер.