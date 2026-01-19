Мэтт Деймон объяснил, почему Netflix заставляет новые фильмы "тупеть", - виноваты сами зрители
Популярный голливудский актер Мэтт Деймон заявил, что стриминговые платформы меняют саму природу кино: сценарии упрощают, сюжет повторяют в диалогах, а зрелищные сцены переносят в начало — все ради зрителей, уткнувшихся в смартфоны.
Мэтт Деймон заявил, что современные фильмы сознательно упрощают, чтобы их было легче понимать зрителям, которые во время просмотра постоянно отвлекаются на смартфоны. Об этом актер и сценарист рассказал в подкасте «The Joe Rogan Experience», где появился вместе с Беном Аффлеком, продвигая их новый криминальный триллер Netflix «Лакомый кусок» (The Rip).
По словам Деймона, стриминговые сервисы, включая Netflix, все чаще вмешиваются в процесс написания сценариев, подстраивая структуру фильмов под «второй экран» — привычку смотреть кино, параллельно листая соцсети или переписываясь в мессенджерах. «Классическая схема экшен-фильма — три крупные сцены: в первом акте, во втором и самая дорогая в третьем, как финал. А теперь нам говорят: "Дайте большую сцену в первые пять минут. Нам нужно удержать зрителя. И неплохо бы повторить сюжет три-четыре раза в диалогах, потому что люди сидят в телефонах"», — рассказал актер.
Деймон подчеркнул, что уровень внимания при домашнем просмотре и в кинотеатре принципиально отличается. По его словам, в зале зритель полностью погружен в происходящее, тогда как дома включен свет, бегают дети и собаки, а телефон постоянно отвлекает.
Это, по мнению актера, влияет не только на драматургию, но и на визуальную сторону фильмов. Создатели все реже стремятся к идеальной картинке, понимая, что значительная часть аудитории смотрит кино на экранах планшетов и смартфонов.
Бен Аффлек, однако, отметил, что из этого правила есть исключения. В качестве примера он привел сериал Netflix «Переходный возраст» (Adolescence), который, по его словам, полностью игнорирует требования «разжевывать» сюжет. «Посмотрите на Adolescence — там ничего не объясняют по сто раз, и это чертовски хороший проект. Мрачный, трагичный, напряженный. Длинные молчаливые сцены, минимум диалогов — и это работает», — сказал Аффлек. Деймон согласился, назвав такие проекты редким исключением на фоне общей тенденции.
Ранее о том же явлении говорила актриса и активистка Джамила Джамил. Она утверждала, что крупные студии прямо требуют от сценаристов учитывать привычку зрителей постоянно сидеть в телефонах, из-за чего диалоги становятся чрезмерно прямолинейными, а эмоции персонажей — проговариваются вслух. По мнению Джамил, подобное упрощение контента делает культуру менее тонкой и менее вдумчивой.
Несмотря на это, Деймон уверен, что кинотеатры не исчезнут. Он признался, что недавний поход в зал с семьей напомнил ему, насколько уникален коллективный кинопросмотр. Аффлек в ответ пообещал, что обязательно будет смотреть крупные премьеры в кино, даже в эпоху стриминга.