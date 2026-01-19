Бывший муж умершей Шеннен Доэрти оспаривает условия их развода - все из-за денег
Экс-супруг Шеннен Доэрти Курт Исвариенко пытается оспорить их официальный развод, подписанный за день до смерти актрисы, и одновременно обвиняется в нарушении финансовых обязательств перед ее наследниками.
Фотограф Курт Исвариенко, третий муж актрисы Шеннен Доэрти, обратился в суд с требованием пересмотреть условия их развода, который был окончательно оформлен буквально накануне ее смерти. Спор вокруг брака и имущества продолжается уже более полутора лет после ухода звезды сериалов «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные».
Шеннен Доэрти и Курт Исвариенко состояли в браке 11 лет. В 2023 году актриса подала на развод, а финальное соглашение стороны подписали в июле 2024 года. Доэрти поставила подпись 12 июля, Исвариенко — 13 июля, в тот самый день, когда актриса скончалась в возрасте 53 лет после почти десятилетней борьбы с раком. Судья утвердил развод 15 июля, уже после ее смерти. Актриса умерла после осложнений, вызванных четвертой стадией рака груди, который дал метастазы в мозг и кости. По словам представителей, в последние часы она находилась рядом с близкими и своей собакой по кличке Боуи.
Актриса Шеннен Доэрти (1971-2024)
В ноябре 2024 года представители наследства Шеннен Доэрти, включая управляющего семейного траста Криса Кортаццо, подали иск против Исвариенко. В заявлении утверждается, что экс-супруг не выполнил несколько ключевых пунктов бракоразводного соглашения. Среди претензий — отказ выставить на продажу общий дом в Дриппинг-Спрингсе (Техас) стоимостью около 1,5 миллиона долларов. По условиям соглашения, недвижимость должна была быть выставлена на рынок, а вырученные средства — разделены поровну между Исвариенко и наследниками актрисы.
Также Курта обвиняют в удержании более 50 тысяч долларов, полученных после продажи авиационного ангара. Согласно договору, он был обязан выплатить фонду 100 тысяч долларов за долю Доэрти в самолете Mooney M-20, однако, по данным юристов, полная сумма так и не была перечислена.
Отдельно указывается, что Исвариенко не вернул личные вещи актрисы, включая ее фотографии, не предоставил их опись и не выполнил требование удалить изображения Шеннен Доэрти со своего сайта. Кроме того, наследники настаивает на выплате части лицензионных и синдикационных доходов от работ фотографа, созданных в период брака.
В январе 2026 года Исвариенко подал встречное ходатайство в суд Лос-Анджелеса. Его адвокаты заявили, что документы о разводе якобы были поданы не в ту судебную инстанцию, а значит, суд не имел юрисдикции для утверждения соглашения и контроля за его исполнением.
Более того, сторона Исвариенко утверждает, что смерть актрисы автоматически прекратила брак, а значит, судебный процесс о разводе не должен был быть доведен до конца. Также фотограф поставил под сомнение полномочия одного из доверенных лиц представлять интересы наследственного траста Шеннен Доэрти.
Шеннен Доэрти с мужем на благотворительном вечере
Развод на фоне личной драмы
Ранее Шеннен Доэрти рассказывала в своем подкасте, что решение о разводе стало для нее вынужденным. В конце 2023 года актриса узнала о многолетней измене мужа, причем — незадолго до сложной операции по удалению опухоли мозга. По ее словам, она не смогла простить предательство и не хотела проходить лечение рядом с человеком, которому больше не доверяла.
Источники, близкие к актрисе, утверждают, что Доэрти до последнего настаивала на юридическом оформлении развода, опасаясь, что без этого Исвариенко может получить контроль над ее многомиллионным состоянием. Ее последним желанием было умереть официально разведенной — и формально оно было исполнено.