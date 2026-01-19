Бывший муж умершей Шеннен Доэрти оспаривает условия их развода - все из-за денег

Шеннен Доэрти и Курт Исвариенко состояли в браке 11 лет. В 2023 году актриса подала на развод, а финальное соглашение стороны подписали в июле 2024 года. Доэрти поставила подпись 12 июля, Исвариенко — 13 июля, в тот самый день, когда актриса скончалась в возрасте 53 лет после почти десятилетней борьбы с раком. Судья утвердил развод 15 июля, уже после ее смерти. Актриса умерла после осложнений, вызванных четвертой стадией рака груди, который дал метастазы в мозг и кости. По словам представителей, в последние часы она находилась рядом с близкими и своей собакой по кличке Боуи.