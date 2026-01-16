Эта женщина с 2014 года рядом с Джорджем, Шарлоттой и Луи: как устроена работа королевской няни
Няню принца и принцессы Уэльских Марию Терезу Туррион Борралло, которая работает в семье с 2014 года и помогает воспитывать Джорджа, Шарлотту и Луи, отметили Королевским викторианским орденом (Silver) в новогоднем списке наград. Выпускница Norland College отвечает не только за быт и расписание детей, но и за их обучение, пищевые привычки и развитие испанского языка.
Няня принца и принцессы Уэльских Мария Тереза Туррион Борралло является преданным членом королевского дома с 2014 года — вскоре после рождения принца Джорджа в 2013-м. Она родом из Испании и окончила престижный колледж Norland College в городе Бат. Мария сыграла важную роль в воспитании троих детей пары: принца Джорджа (12), принцессы Шарлотты (10) и принца Луи (7). Ее службу недавно отметили в списке новогодних наград 2024 года: она получила Королевский викторианский орден — награду, которую король вручает за верную службу монарху или королевской семье.
Логистика всех передвижений детей
Иногда Марию можно увидеть сопровождающей королевских детей в автомобиле. Это часть ее работы, которая выходит далеко за рамки «просто отвезти». Специалист по уходу за детьми Луэнна Худ, также выпускница Norland College, объяснила журналу HELLO!, что поездки в машине часто становятся важным временем для общения: няня может быть «слушающим ухом» и понимать, что ребенку дается трудно в школе и что, наоборот, приносит радость.
При этом, пока Мария организует логистику — забирает детей из школы и сопровождает на кружки и занятия, — принцесса Кэтрин остается вовлеченной в ряд родительских обязанностей, в особенности когда речь идет о школьных поездках и спортивных мероприятиях принца Джорджа. По данным профиля в The Times, Кейт считает своей задачей «сделать все правильно» в воспитании будущего короля и старается присутствовать в ключевые моменты. Сейчас дети учатся в школе Lambrook недалеко от Виндзора, а Джордж, как ожидается, вскоре перейдет в среднюю школу Eton College, следуя семейной традиции.
Повседневные обязанности
Хотя Мария не живет вместе с семьей в Forest Lodge, круг ее задач широк и выстроен очень четко. Няни Norland, такие как Мария, обучены организовывать повседневный распорядок детей, включая:
- координацию школьных «подвозов» и логистику разных внеклассных занятий и спортивных секций;
- контроль за тем, чтобы у каждого ребенка был питательный завтрак перед школой;
- подбор одежды на день — школьной формы или спортивной экипировки;
- проверку, что одежда и обувь подходят по размеру и правильно промаркированы;
- планирование сбалансированных ужинов с учетом школьного меню, чтобы не повторять одни и те же блюда (например, чтобы рыбный пирог не оказался и на обед, и на ужин).
Мария также помогает детям с учебой — поддерживает выполнение домашних заданий и делает обучение более увлекательным. Параллельно она развивает самостоятельность: учит практическим навыкам — заправлять постель или готовить простые блюда, например яичницу-болтунью.
Как няня формирует здоровые пищевые привычки
Один из подходов Марии — мягко приучать детей пробовать новые продукты, предлагая небольшие «непугающие» порции. Луэнна Худ отмечает, что в Norland нянь учат предлагать «маленькие, посильные порции», чтобы ребенок не испытывал отторжения или перегруза. Это помогает выстраивать спокойные отношения с едой и снижает риск конфликтов за столом.
Детский психолог доктор Саша Холл также подчеркивает пользу этого подхода: дети более мотивированы, когда сохраняют ощущение контроля. Если предложить структурированный выбор — например «один кусочек или пять» — ребенок вовлекается без давления, потому что прием пищи выглядит как выбор, а не как проверка.
Поддержка двуязычного развития
Помимо повседневного ухода Мария сыграла заметную роль в том, что дети Уэльских изучают испанский язык — навык, который принц Уильям и принцесса Кейт считают важным. Уильям, как отмечается, владеет несколькими языками, включая французский, валлийский, испанский, немецкий, гэльский и суахили, а Кейт имеет базовые знания французского и итальянского. Отмечается также, что ее пребывание в Чили во время перерыва в учебе на один год, который часто берут выпускники школ перед поступлением в университет, могло повлиять на решение уделить испанскому особое внимание.
К моменту, когда Шарлотта пошла в детский сад в 2018 году, она и Джордж уже умели считать по-испански. Такой билингвальный подход рассматривается как полезный и для будущих международных обязанностей, и для развития когнитивных навыков. Центр образовательной нейронауки (Centre for Educational Neuroscience) отмечает, что двуязычные дети нередко демонстрируют более развитые навыки исполнительного контроля — они помогают, например, в многозадачности и когнитивной гибкости.
Запоминающиеся моменты рядом с семьей
Мария неоднократно сопровождала детей на важных семейных событиях. В 2018 году она ехала вместе с принцессой Шарлоттой в одной из свадебных машин на свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, где Шарлотта была подружкой невесты вместе с Тедди — дочерью Робби Уильямса. Позже Марию видели на заднем сиденье автомобиля вместе с принцем Уильямом и принцессой Шарлоттой, когда семья покидала предрождественский семейный обед короля Чарльза в Букингемском дворце.