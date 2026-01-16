Эта женщина с 2014 года рядом с Джорджем, Шарлоттой и Луи: как устроена работа королевской няни

При этом, пока Мария организует логистику — забирает детей из школы и сопровождает на кружки и занятия, — принцесса Кэтрин остается вовлеченной в ряд родительских обязанностей, в особенности когда речь идет о школьных поездках и спортивных мероприятиях принца Джорджа. По данным профиля в The Times, Кейт считает своей задачей «сделать все правильно» в воспитании будущего короля и старается присутствовать в ключевые моменты. Сейчас дети учатся в школе Lambrook недалеко от Виндзора, а Джордж, как ожидается, вскоре перейдет в среднюю школу Eton College, следуя семейной традиции.