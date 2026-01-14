Звезда сериала "24" снова в центре скандала: Кифера Сазерленда арестовали в Голливуде
Канадский актер Кифер Сазерленд, звезда культового сериала «24», был арестован в Голливуде после конфликта с водителем сервиса совместных поездок, пополнив длинный список своих проблем с законом.
В Голливуде в ночь на понедельник был задержан канадский актер Кифер Сазерленд. Как сообщили в полиции Лос-Анджелеса, инцидент произошел вскоре после полуночи и был связан с конфликтом между актером и водителем сервиса совместных поездок.
По данным правоохранительных органов, Сазерленд сел в автомобиль, после чего физически напал на водителя и высказал в его адрес преступные угрозы. Полицейские прибыли на место по вызову о насилии неподалеку от перекрестка Сансет-бульвара и Фэрфакс-авеню. К счастью, водитель не получил травм, требующих медицинской помощи.
59-летний актер был взят под стражу по подозрению в совершении уголовно наказуемых угроз. Спустя несколько часов его освободили под залог в размере 50 тысяч долларов. Судебное заседание по делу назначено на 2 февраля в Лос-Анджелесе.
Этот арест стал очередным эпизодом в многолетней истории конфликтов Сазерленда с законом. Наибольшую известность актеру принесла роль федерального агента Джека Бауэра в сериале «24», однако его личная жизнь давно сопровождается скандалами, связанными прежде всего с алкоголем.
Еще в конце 1980-х годов Сазерленд неоднократно задерживался за опасное вождение в состоянии алкогольного опьянения. В 1989 году он также был арестован за хранение заряженного оружия, однако это обвинение позже было снято. В 1993 году актер вновь попал в поле зрения полиции из-за пьяного вождения и был приговорен к общественным работам. Наиболее громким стал инцидент 2007 года, когда Сазерленд провел 48 дней в тюрьме после признания вины по делу о вождении в нетрезвом виде. Срок был увеличен из-за нарушения условий испытательного срока по предыдущему делу. Позже актер признавался, что тюремный опыт стал для него тяжелым, но поучительным.
Несмотря на проблемы с законом, Сазерленд остается одной из заметных фигур Голливуда. В его фильмографии — «Потерянные парни», «Останься со мной», «Несколько хороших парней», «Три мушкетера». Он является обладателем двух премий «Эмми».
Отдельным ударом для актера стала смерть его отца, легендарного Дональда Сазерленда, скончавшегося в июне 2024 года в возрасте 88 лет. Кифер называл отца одним из величайших актеров в истории кино и не раз подчеркивал его влияние на собственную карьеру.