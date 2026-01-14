Звезда сериала "24" снова в центре скандала: Кифера Сазерленда арестовали в Голливуде

Еще в конце 1980-х годов Сазерленд неоднократно задерживался за опасное вождение в состоянии алкогольного опьянения. В 1989 году он также был арестован за хранение заряженного оружия, однако это обвинение позже было снято. В 1993 году актер вновь попал в поле зрения полиции из-за пьяного вождения и был приговорен к общественным работам. Наиболее громким стал инцидент 2007 года, когда Сазерленд провел 48 дней в тюрьме после признания вины по делу о вождении в нетрезвом виде. Срок был увеличен из-за нарушения условий испытательного срока по предыдущему делу. Позже актер признавался, что тюремный опыт стал для него тяжелым, но поучительным.