"Ему надо сниматься в комедиях!" - фанаты в восторге от Ди Каприо на "Золотом глобусе"

На видеозаписи, которой поделился репортер газеты The New York Times Кайл Бьюкенан, актер во время рекламной паузы был особенно оживленным, общаясь с другой звездой. На видео видно, как 51-летний Ди Каприо устанавливает зрительный контакт с находящимся поблизости человеком и, судя по всему, кого-то пародирует. Точно разобрать, что он говорит, невозможно, но в Сети тут же появились версии от любителей чтения по губам. Одна из самых популярных версий гласит, что актёр шутливо пересказывает реакцию собеседника на победу «Кей-поп-охотниц на демонов», которые получили награды за лучший анимационный фильм и лучшую оригинальную песню. Предполагается, что Ди Каприо разговаривает со своей партнёршей по фильму «Битва за битвой» Чейз Инфинити, известной любовью к кей-попу. По этой версии, актер сказал: «Я наблюдал за тобой во время всей этой кей-поп-истории. Ты такая: „Кто это? Что это? А, кей-поп“».