"Ему надо сниматься в комедиях!" - фанаты в восторге от Ди Каприо на "Золотом глобусе"
На церемонии "Золотого глобус"» 2026 года была раскрыта до сих пор менее известная сторона актера Леонардо Ди Каприо.
На видеозаписи, которой поделился репортер газеты The New York Times Кайл Бьюкенан, актер во время рекламной паузы был особенно оживленным, общаясь с другой звездой. На видео видно, как 51-летний Ди Каприо устанавливает зрительный контакт с находящимся поблизости человеком и, судя по всему, кого-то пародирует. Точно разобрать, что он говорит, невозможно, но в Сети тут же появились версии от любителей чтения по губам. Одна из самых популярных версий гласит, что актёр шутливо пересказывает реакцию собеседника на победу «Кей-поп-охотниц на демонов», которые получили награды за лучший анимационный фильм и лучшую оригинальную песню. Предполагается, что Ди Каприо разговаривает со своей партнёршей по фильму «Битва за битвой» Чейз Инфинити, известной любовью к кей-попу. По этой версии, актер сказал: «Я наблюдал за тобой во время всей этой кей-поп-истории. Ты такая: „Кто это? Что это? А, кей-поп“».
Leonardo DiCaprio is so intriguing pic.twitter.com/kW7JHr9KAm— mel ;) (@simplemellie) January 12, 2026
Разговаривая с человеком, который, правда, не виден в кадре, Ди Каприо начал смеяться, и было ясно, что он отлично проводит время — к тому же он гораздо более выразителен, чем фанаты привыкли его видеть.
Энтузиазм Ди Каприо в ролике был высоко оценен и поклонниками. «Я никогда не видел его таким выразительным», — написал один комментатор, в то время как другой добавил: «Тебе полагается “Золотой глобус” за это видео». «Ему срочно надо сниматься в комедии», — написал еще один, а другой фанат добавил: «Лео на таких церемониях всегда выглядит так, будто просто тихо кайфует».
В других эпизодах Ди Каприо был замечен удивленным в разговоре с актрисой Кейт Хадсон и смеющимся вместе с Джулией Робертс.
The atmosphere is electric with legendary presence as Leonardo DiCaprio and Julia Roberts pose at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/PNjdxADVaI— Art in Shots (@ArtinShots) January 12, 2026
Ди Каприо был номинирован на награду за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии за главную роль в блокбастере Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», однако эту награду получил Тимоти Шаламе. «Битва за битвой» в этом году стала лидером по числу номинаций — всего девять номинаций.
