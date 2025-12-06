Линдси Лохан переживает новый расцвет - как изменилась жизнь звезды 2000-х

После многолетнего перерыва, связанного с зависимостями и реабилитациями, Лохан постепенно вернулась в киноиндустрию. Звезда вновь появилась в публичном пространстве и вызвала оживленные обсуждения: поклонники отмечают, что актриса выглядит лучше, чем в последние годы, и считают, что она сделала пластическую операцию. Лохан это отрицает, объясняя перемены здоровым образом жизни и морковным соком.