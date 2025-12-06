Линдси Лохан переживает новый расцвет - как изменилась жизнь звезды 2000-х
фото: MEGA / Vida Press
Линдси Лохан редко выходит в свет, но на этот раз она появилась вместе с мужем Бадером Шаммасом и их сыном Луаем, отправляясь на обед в Майами-Бич.
Линдси Лохан переживает новый расцвет - как изменилась жизнь звезды 2000-х

Семейная идиллия в Майами, возвращение в кино и признание в рейтинге The Culturati 50 подтверждают, что звезда 2000-х Линдси Лохан окончательно вернулась в культурное пространство.

Американская актриса Линдси Лохан, некогда потерявшаяся из публичного пространства из-за личных проблем и громких скандалов, сегодня переживает один из самых успешных периодов в своей жизни. Папарацци всё чаще снимают ее спокойные семейные будни, карьера идет в гору, а признание авторитетных изданий подтверждает, что звезда 2000-х окончательно вернулась в "обойму".

фото: BACKGRID/ Vida Press
Недавно 39-летнюю Линдси Лохан заметили на прогулке с ребенком.
Семейная идиллия в Майами

Недавно 39-летнюю актрису заметили в Майами вместе с мужем Бадером Шаммасом и их двухлетним сыном Луаем. Лохан была одета в светлое мини-платье и прогуливалась, толкая коляску. Финансист Шаммас шел рядом, а позже семья зашла перекусить в уличное кафе. 

фото: MEGA / Vida Press
Компания остановилась в ресторане Call Me Gaby на ужин.
Актриса познакомилась с Шаммасом в 2019 году, через два года он сделал предложение, а в 2022-м пара официально оформила отношения. Летом 2023 года родился их сын Луай — имя арабского происхождения, означающее "защитник".

фото: BACKGRID/ Vida Press
Линдси Лохан и её муж Бадер Шаммас были замечены во время прогулки в Майами вместе с их ребёнком и друзьями.
Новая глава в карьере

После многолетнего перерыва, связанного с зависимостями и реабилитациями, Лохан постепенно вернулась в киноиндустрию. Звезда вновь появилась в публичном пространстве и вызвала оживленные обсуждения: поклонники отмечают, что актриса выглядит лучше, чем в последние годы, и считают, что она сделала пластическую операцию. Лохан это отрицает, объясняя перемены здоровым образом жизни и морковным соком.

Среди новых карьерных шагов — участие в продолжении культовой комедии "Чумовая пятница". Лохан также регулярно появляется на ТВ-шоу и вновь стала заметной фигурой в индустрии.

Вхождение в The Culturati 50

Главным культурным достижением стал выбор журнала New York, который включил Лохан в рейтинг The Culturati 50 — список самых влиятельных людей культуры и искусства 2025 года. Актрису отметили в категории звезд, успешно вернувшихся в профессию после творческой паузы. Вместе с ней в список вошли Сэди Синк, Паркер Поузи, Адам Скотт, Пенн Бэджли и другие артисты, чьи работы нашли значительный культурный отклик.

Для обложки журнала Лохан позировала в асимметричном платье Jason Wu и украшениях Bvlgari, подтвердив свой статус стильной и уверенной в себе звезды нового этапа.

Что вдохновляет Лохан сегодня

В специальном интервью для рейтинга актриса поделилась своими культурными впечатлениями года. Среди фильмов она выделила "F1" и "Грешники", среди сериалов — "Непослушные", "Сирены" и "Настоящих домохозяек". Она назвала лучшими актерскими работами года Тони Коллетт и Хоакина Феникса.

Из личных событий Лохан особенно запомнился концерт Coldplay в Абу-Даби, который она посетила с мужем. Дома же она чаще всего смотрит с сыном мультфильмы — например, "Король Лев".

Линдси ЛоханПапарацциМайамиАбу-ДабиColdplay

