ФОТО: Кейт Уинслет пришла на премьеру вместе с сыном - вот как выглядит 21-летний Джо Андерс

Джо написал сценарий во время учебы в киношколе, и Кейт сразу была поражена его талантом и историей, которую он придумал. «Он всегда был писателем, с самого детства, — рассказала Кейт в интервью Netflix Tudum. — Где бы мы ни были, у него всегда был с собой блокнот. Казалось, эта творческая сторона всегда помогала ему идти вперед». Когда Джо закончил сценарий, он с волнением попросил Кейт прочитать его, не будучи уверенным в результате. Прочитав, она сразу поняла, что перед ней материал, который должен стать фильмом. «Я сказала: “Хорошо, мы это сделаем. Я буду продюсером”», — вспоминает она.