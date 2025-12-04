ФОТО: Кейт Уинслет пришла на премьеру вместе с сыном - вот как выглядит 21-летний Джо Андерс
Актриса Кейт Уинслет буквально сияла от гордости, появившись вместе со своим старшим сыном Джо Андерсом на лондонской премьере их нового фильма Goodbye June ("Прощай, Джун"), которая прошла в среду вечером в кинотеатре The Curzon Mayfair. Для 50-летней обладательницы "Оскара" эта семейная драма стала режиссерским дебютом, а для 21-летнего Джо — важной вехой в карьере: именно он написал сценарий.
Кейт Уинслет выглядела роскошно в черном платье Elie Saab с открытыми плечами, глубоким вырезом и поясом с золотой пряжкой, подчеркивающим талию. На красной дорожке она с удовольствием позировала фотографам вместе с сыном.
Goodbye June — современная семейная драма о сложных отношениях между разобщенными братьями и сестрами, которым приходится собраться вместе в тяжелых и внезапных обстоятельствах. В центре сюжета — дисфункциональная, но любящая семья, которая собирается проститься с матерью, Джун, лежащей на смертном одре. История наполнена едким юмором, прямотой и глубокой любовью, передавая bittersweet-реальность семейных уз перед лицом утраты.
Джо написал сценарий во время учебы в киношколе, и Кейт сразу была поражена его талантом и историей, которую он придумал. «Он всегда был писателем, с самого детства, — рассказала Кейт в интервью Netflix Tudum. — Где бы мы ни были, у него всегда был с собой блокнот. Казалось, эта творческая сторона всегда помогала ему идти вперед». Когда Джо закончил сценарий, он с волнением попросил Кейт прочитать его, не будучи уверенным в результате. Прочитав, она сразу поняла, что перед ней материал, который должен стать фильмом. «Я сказала: “Хорошо, мы это сделаем. Я буду продюсером”», — вспоминает она.
Решение Кейт встать у руля проекта как режиссера было продиктовано желанием защитить видение сына. «Когда сценарий был готов, я собиралась его продюсировать и играть Джулию, и мы могли бы искать режиссера. И вдруг я поняла, что не могу отпустить этот проект, — объяснила она в шоу Jimmy Kimmel Live. — Я сказала Джо: “Слушай, я бы хотела поставить этот фильм сама, потому что, когда отдаешь сценарий режиссеру, он становится его фильмом — и так и должно быть. Но я не хотела этого в его случае”».
Джо родился в браке с бывшим мужем Кейт Сэмом Мендесом, знаменитым режиссером. Юноша уже успел заявить о себе в индустрии: он снимался вместе с матерью в фильме Lee, а также в номинированной на «Оскар» военной драме 1917, которой руководил Мендес. У Кейт также есть дочь - актриса Миа Триплетон от первого мужа Джима Триплетона. Миа активно строит карьеру и уже успела сыграть с матерью в отмеченной BAFTA телевизионной драме I Am Ruth. Младший сын, 11-летний Беар, рожден в браке актрисы с Эдвардом Эйбелом Смитом, племянником сэра Ричарда Брэнсона.