Какими титулами поделится трон: кем станут Джордж, Шарлотта и Луи, когда Уильям будет королем

Ожидается, что Джорджу будет присвоен и титул принца Уэльского, однако это не происходит автоматически и может зависеть от его возраста и семейного положения на момент восшествия отца на престол. Когда Уильям стал принцем Уэльским, ему было 40 лет, он был женат, и титул он получил практически сразу. Уильям может решить подождать, пока Джордж достигнет совершеннолетия, или же даровать ему этот титул в день свадьбы, если к тому времени он еще не будет женат.