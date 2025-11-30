Какими титулами поделится трон: кем станут Джордж, Шарлотта и Луи, когда Уильям будет королем
Пока принц Уильям готовится к будущей роли короля, в тени стоят те, кто неизбежно изменит свой статус вместе с ним, — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Кому достанется титул принца Уэльского, станет ли Шарлотта Королевской принцессой и осмелится ли Уильям еще раз задействовать запятнанный скандалами титул герцога Йоркского, покажет не только традиция, но и политическая чуткость новой монархии.
Когда принц Уильям в итоге взойдет на трон, перемены в титулатуре коснутся не только его самого. После смерти короля Чарльза III Уильям автоматически станет монархом и выберет себе тронное имя. Одновременно ему предстоит принять важные решения относительно королевских титулов его троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.
Дарование королевских титулов — традиция, которую соблюдают уже много столетий. Например, титул принца Уэльского, который обычно присваивается старшему сыну правящего монарха, ведет свою историю с 1301 года, отмечает эксперт по дворянским титулам из справочника Debrett’s. Однако многие титулы не наследуются автоматически, а присваиваются по особым случаям — таким как свадьба или достижение совершеннолетия членом королевской семьи.
С учетом того, что Джорджу, Шарлотте и Луи сейчас 12, 10 и 7 лет соответственно, Уильяму и Кейт Миддлтон, возможно, не придется принимать решения о будущих титулах детей сразу. Может пройти несколько лет, прежде чем семья определится, как поступать дальше.
Принц Джордж
Как старший сын и наследник, принц Джордж унаследует несколько титулов в тот момент, когда Уильям станет королем. По традиции Джордж автоматически станет герцогом Корнуолльским — этот титул принадлежит наследнику престола. Он также унаследует шотландский титул герцога Ротсейского.
Ожидается, что Джорджу будет присвоен и титул принца Уэльского, однако это не происходит автоматически и может зависеть от его возраста и семейного положения на момент восшествия отца на престол. Когда Уильям стал принцем Уэльским, ему было 40 лет, он был женат, и титул он получил практически сразу. Уильям может решить подождать, пока Джордж достигнет совершеннолетия, или же даровать ему этот титул в день свадьбы, если к тому времени он еще не будет женат.
Вместе с титулом принца Уэльского Джордж получит и сопутствующий титул графа Честерского. Однако нынешний титул Уильяма — герцога Кембриджского — не перейдет напрямую Джорджу: он вернется Короне и в будущем может быть пожалован другому члену семьи.
Принцесса Шарлотта
У принцессы Шарлотты, как у женщины из королевской семьи, потенциальных титулов меньше, чем у ее братьев. Герцогства традиционно даруются мужчинам, а женщина может стать герцогиней только через брак с герцогом.
Самый значимый титул, который Шарлотта может получить, — это Королевская принцесса, высшее почетное звание для принцессы. Этот пожизненный почетный титул был учрежден королем Карлом I в 1642 году для его дочери принцессы Марии. С тех пор его носили всего семь принцесс. Нынешняя Королевская принцесса — единственная дочь королевы Елизаветы II, принцесса Анна.
Шарлотта сможет получить титул Королевской принцессы только тогда, когда он освободится, то есть после кончины принцессы Анны.
Принц Луи
Принц Луи, как третий ребенок и второй сын будущего монарха, не получит новых титулов автоматически в момент восшествия Уильяма на престол. Однако для него, как для мужчины в линии наследования, существует несколько возможных вариантов.
Традиционно герцогство Йоркское присваивается второму сыну монарха — эта практика ведет начало от короля Эдуарда IV, который учредил этот титул в 1474 году. Отец королевы Елизаветы II, будущий король Георг VI, был герцогом Йоркским до восшествия на трон в 1936 году.
Однако будущее титула герцога Йоркского сейчас неопределенно из-за скандала вокруг принца Эндрю, бывшего герцога Йоркского. Эндрю лишился своих королевских обязанностей и почетных званий, включая герцогство, в октябре 2025 года на фоне скандалов, связанных с его знакомством с Джеффри Эпстайном и обвинениями в непристойном поведении. Хотя Эндрю перестал использовать свои титулы, формально лишить его герцогства может только специальный акт парламента.
Депутат Палаты общин от округа Йорк-Сентрал Рейчел Маскелл внесла законопроект под названием «Законопроект о лишении титулов», который предоставил бы монарху право лишать титулов самостоятельно или по рекомендации парламента. Цель законопроекта — прояснить статус таких титулов, как герцог Йоркский, находящихся сейчас в подвешенном состоянии. Однако без поддержки правительства у инициативы мало шансов стать законом.
В этом контексте остается неясным, станет ли принц Уильям в будущем присваивать герцогство Йоркское принцу Луи или решит прервать традицию. Титул может считаться «запятнанным» из-за недавних скандалов, связанных с ним, и Уильям может предпочесть для младшего сына другое герцогство или иной титул.