Кевин Спейси ждет "прощения" от Голливуда: оскароносный актер стал бездомным в результате "культуры отмены"
Двукратный обладатель премии "Оскар" Кевин Спейси признался, что остался фактически бездомным после того, как его голливудская карьера рухнула под тяжестью обвинений в сексуальных домогательствах.
В 2017 году жизнь Кевина Спейси изменилась в одночасье. Актер Энтони Рэпп в интервью BuzzFeed News обвинил его в сексуальных домогательствах, которые, по его словам, произошли еще в 1986 году. Эти заявления запустили цепную реакцию, которая разрушила карьеру одного из самых востребованных актеров Голливуда.
Последствия были мгновенными и беспощадными. Спейси исключили из сериала "Карточный домик", вырезали из уже снятого фильма "Все деньги мира", с ним разорвали контракты театр The Old Vic, агентство CAA и его пресс-служба. Киноиндустрия отвернулась от него моментально.
Сам актер назвал ноябрь 2017 года "самой низкой точкой в жизни". Именно тогда, под давлением обстоятельств, он публично заявил о своей гомосексуальной ориентации, хотя годами охранял свою личную жизнь "как Форт-Нокс".
Следующие годы прошли в череде судебных разбирательств. Несколько расследований в США завершились без предъявления обвинений, один уголовный процесс в Массачусетсе был прекращен. В 2022 году суд в Нью-Йорке признал его невиновным в гражданском деле Энтони Рэппа, а в 2023-м присяжные в Лондоне оправдали его по всем девяти обвинениям. Юридически Спейси не имеет судимостей по этим эпизодам.
Однако оправдания в суде не вернули ему карьеру. Даже после серии юридических побед Голливуд остался непреклонен — актер продолжает оставаться персоной нон грата.
Финансовая катастрофа
Цена борьбы оказалась астрономической. За последние семь лет, по словам самого Спейси, деньги практически не поступали, а только уходили — в основном на юридические услуги. В июне 2024 года он рассказал Пирсу Моргану, что его дом в Балтиморе, где он прожил 12 лет, выставили на торги из-за долгов в миллионы долларов.
"У меня буквально нет дома. Я живу в отелях и Airbnb, переезжаю туда, где есть работа", — признался актер в интервью The Telegraph. Он говорит об этом с тоской, едва сдерживая слезы, но старается оставаться позитивным.
Спейси боялся банкротства, и хотя до этого не дошло, его финансовое положение остается плачевным. Он берется за любую работу, но это не помогает восстановиться.
Последние три года Спейси работал с независимыми режиссерами, снявшись в шести небольших проектах, и даже снял собственный экшен. Его проекты финансируются в основном из иностранных источников, особенно итальянскими инвесторами.
Актер начал гастролировать с программой "Kevin Spacey: Songs & Stories" — камерным шоу, где в смокинге и под аккомпанемент оркестра из шести музыкантов он исполняет американскую классику и рассказывает истории из жизни. Спейси признался, что музыка стала его спасением — она помогала пережить трудное детство и абьюз со стороны отца. Теперь он вернулся к тому, с чего начинал.
Надежда на возвращение
Несмотря на все невзгоды, Спейси не теряет надежды. Он утверждает, что находится на связи с "некоторыми чрезвычайно влиятельными людьми", которые хотят вернуть его к работе. Актер считает, что индустрии нужен "разрешающий сигнал" от такого режиссера, как Мартин Скорсезе или Квентин Тарантино, чтобы его возвращение стало возможным. В прошлом году ряд звезд, включая Лиама Нисона, Шэрон Стоун и Стивена Фрая, выступили в его защиту, заявив, что он заслуживает второго шанса. Однако тогда эта кампания не увенчалась успехом.
Спейси также признал, что переосмыслил свое отношение к славе. Раньше он редко находил время для поклонников, но после встречи с Джеком Леммоном, который радостно общался с фанатами, его взгляды изменились. Леммон тогда сказал ему важную фразу: "Возможно, для меня это уже 65-й раз, но для них — первый". Теперь Спейси старается следовать этому принципу.