Кевин Спейси ждет "прощения" от Голливуда: оскароносный актер стал бездомным в результате "культуры отмены"

Несмотря на все невзгоды, Спейси не теряет надежды. Он утверждает, что находится на связи с "некоторыми чрезвычайно влиятельными людьми", которые хотят вернуть его к работе. Актер считает, что индустрии нужен "разрешающий сигнал" от такого режиссера, как Мартин Скорсезе или Квентин Тарантино, чтобы его возвращение стало возможным. В прошлом году ряд звезд, включая Лиама Нисона, Шэрон Стоун и Стивена Фрая, выступили в его защиту, заявив, что он заслуживает второго шанса. Однако тогда эта кампания не увенчалась успехом.