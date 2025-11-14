Триумф на Бродвее: Том Фелтон 16 лет спустя вернулся к роли Драко Малфоя
Британский актер Том Фелтон, навсегда ставший для миллионов зрителей Драко Малфоем из вселенной Гарри Поттера, неожиданно и ярко вернулся к своей самой знаменитой роли — на сцене бродвейского театра Lyric Theatre в постановке "Гарри Поттер и Проклятое дитя". Его дебют состоялся 11 ноября и стал настоящим событием для поклонников "поттерианы".
Когда Фелтон впервые вышел на сцену в образе взрослого Драко Малфоя, зал взорвался аплодисментами. Возгласы восторга не стихали около полуминуты — актёру пришлось выдержать паузу, прежде чем он смог произнести свою первую реплику. По словам очевидцев, Том выглядел глубоко растроганным, но при этом остался в образе.
Отдельный момент, который уже разошёлся по соцсетям, — появление Драко рядом с Гарри Поттером. Фелтон произнёс одно-единственное слово — «Поттер!» — и зал снова взорвался овациями.
В интервью актёр признался, что возвращение к роли спустя 16 лет стало невероятно эмоциональным: «Мне хочется ущипнуть себя. Мне кажется, будто я сплю. Я снова встречаю Драко, уже взрослого. Это очень волнующе».
По словам Фелтона, он даже прослезился, когда ему впервые примерили светлый парик для сцены — настолько сильным было ощущение, что часть прошлого возвращается к нему физически.
Сюжет спектакля разворачивается спустя 19 лет после событий последней книги. В центре внимания — дети Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермионы Грейнджер, Джинни Уизли и Драко Малфоя, которые начинают обучение в Хогвартсе и сталкиваются с новой угрозой.
Взрослый Драко в этой истории получает возможность иначе взглянуть на свои давние конфликты, включая отношения с Гарри Поттером. Постановка исследует тему взросления и переосмысления прошлого — и участие Фелтона делает этот сюжет особенно значимым.
Том Фелтон стал первым актёром из оригинального киносостава, который присоединился к бродвейской версии «Проклятого дитя». Его участие стало главным событием сезона и уже вызвало волну положительных отзывов в фан-сообществах. Постановка с его участием будет идти с 11 ноября 2025 года по 22 марта 2026 года.