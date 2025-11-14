Триумф на Бродвее: Том Фелтон 16 лет спустя вернулся к роли Драко Малфоя

Том Фелтон стал первым актёром из оригинального киносостава, который присоединился к бродвейской версии «Проклятого дитя». Его участие стало главным событием сезона и уже вызвало волну положительных отзывов в фан-сообществах. Постановка с его участием будет идти с 11 ноября 2025 года по 22 марта 2026 года.