У Джорджа Клуни поменялись приоритеты - он готов завершить карьеру в кино

По словам актёра, годы работы в индустрии научили его ценить простые моменты. Он отметил, что многие люди слишком поздно осознают, как много теряют, отдавая всё время карьере. «Во многих профессиях потом жалеют о том, что пропустили детство своих детей ради работы. Эти мгновения не вернуть — и я не хочу быть в числе тех, кто это осознаёт слишком поздно», — добавил Клуни.