У Джорджа Клуни поменялись приоритеты - он готов завершить карьеру в кино
Джордж Клуни заявил, что готов завершить актерскую карьеру ради семьи. По его словам, с возрастом приоритеты изменились, и теперь он хочет проводить больше времени с женой Амаль и детьми.
Голливудская звезда Джордж Клуни, которому недавно исполнилось 64 года, признался, что больше не стремится к славе и готов завершить актёрскую карьеру, чтобы сосредоточиться на семье. В интервью актёр рассказал, что с возрастом приоритеты изменились: теперь для него важнее время, проведённое с женой, юристом Амаль Клуни, и их восьмилетними близнецами — Александром и Эллой.
«Я больше не участвую в этой бесконечной гонке за успехом. Моя карьера уже состоялась, и теперь мне хочется просто быть дома с детьми. Это настоящее удовольствие — проводить с ними время, пока я ещё достаточно молод, чтобы играть и бегать вместе», — отметил Клуни.
По словам актёра, годы работы в индустрии научили его ценить простые моменты. Он отметил, что многие люди слишком поздно осознают, как много теряют, отдавая всё время карьере. «Во многих профессиях потом жалеют о том, что пропустили детство своих детей ради работы. Эти мгновения не вернуть — и я не хочу быть в числе тех, кто это осознаёт слишком поздно», — добавил Клуни.
Источники из его окружения утверждают, что решение актёра — не просто временная пауза, а осознанный шаг к спокойной жизни вдали от Голливуда. «Джордж достиг той точки, когда ему нечего доказывать. Он не ищет сценарии, не гонится за наградами — всё это уже позади. Сейчас он счастлив дома, с Амаль и детьми», — рассказал инсайдер.
По его словам, в этом году Клуни отказался от нескольких крупных проектов, объяснив, что не хочет снова вливаться в напряжённый рабочий график.
Амаль Клуни с детьми Александром и Эллой покидает отель в Нью-Йорке
Своеобразным итогом карьеры актёр называет свой новый фильм «Джей Келли», где играет звезду, теряющую связь с реальностью. «Для меня это символичная история — о том, что по-настоящему важно в жизни. Всё сводится к человеческим моментам, которые нельзя купить или вернуть», — сказал Клуни. Хотя актёр официально не объявил о завершении карьеры, он ясно дал понять: Голливуд отходит для него на второй план, а главная роль теперь — роль отца и мужа.