"Я не был хорошим мужем или отцом": Энтони Хопкинс не разговаривает с дочерью с 2001 года
Звезда фильма "Молчание ягнят" Энтони Хопкинс уже 24 года не поддерживает отношения со своей единственной дочерью Эбигейл.
Мать Эбигейл — первая жена актера, Петронелла Баркер.
Дочь Хопкинса проигнорировала приглашение жены актёра, Стеллы, восстановить отношения. 87-летний голливудский актёр смирился с мыслью, что они никогда не помирятся. В интервью The New York Times он сказал: «Моя жена Стелла отправила [Эбигейл] приглашение прийти к нам в гости. В ответ — ни слова. Поэтому я решил: хорошо, пусть будет так. Я желаю ей всего наилучшего, но не собираюсь тратить на это силы. Если ты хочешь прожить жизнь, держа обиду, пожалуйста, делай так».
«Я тоже мог бы держать обиду за прошлое, но это равносильно смерти. Тогда не живёшь. Нужно признать одно: никто из нас не идеален. Мы не святые. Мы все грешники и святые — или кто бы мы ни были. Мы делаем всё что можем».
Энтони, который развёлся со своей первой женой Петронеллой в 1972 году, когда Эбигейл была маленькой девочкой, считает, что он «сделал всё, что мог», чтобы наладить отношения, и теперь хочет оставить всё в прошлом. Он добавил: «Жизнь болезненна. Иногда люди страдают. Иногда страдаем мы. Но так жить нельзя. Нужно сказать себе: “переступи через это”. А если не можешь — всего доброго, удачи тебе. Во мне нет осуждения. Но я сделал все что мог. Это всё, что хочу сказать».
Лауреат премии «Оскар» в следующем месяце выпускает свою автобиографическую книгу "We Did OK, Kid" («Мы справились, малыш»). На вопрос, надеется ли он, что дочь прочитает его мемуары, актёр ответил: «Я не буду отвечать. Нет. Мне всё равно». Когда интервьюер предложил сменить тему, Хопкинс сказал: «Пожалуйста. Я хочу, чтобы вы так и сделали. Потому что не хочу причинять ей боль».
В 2006 году Эбигейл сказала, что «возможно», была бы открыта для примирения со своим знаменитым отцом, с которым на тот момент не общалась уже пять лет. Она добавила в интервью The Telegraph: «Но это должно быть взаимным процессом. Я не знаю, что бы я почувствовала. Мы никогда не были особенно близки. Мы никогда не говорили о серьёзных вещах. Наши отношения всегда были слишком непредсказуемыми. Я никогда не чувствовала, что могу обсудить с ним такие вопросы».
В то же время Абигейл отметила: «Я люблю своего отца. Он был очень поддерживающим. Я действительно желаю ему всего самого лучшего. Но я обрела некую независимость через свою музыку. Мне нужно это время, чтобы выйти из его тени».
Хопкинс был женат трижды. Его первая жена — британская актриса Петронелла Баркер. Они прожили в браке с 1966 по 1972 год. На Дженнифер Линтон актёр женился в 1973-м и развёлся в 2002-м. С 2003 года он женат на родившейся в Колумбии Стелле Аройяве. Пара познакомилась в начале 2000-х, и Хопкинс считает, что именно она помогла ему преодолеть депрессию, мучившую его в то время.
Когда у актёра однажды спросили, есть ли у него внуки, он ответил: «Понятия не имею. Люди расходятся. Семьи распадаются и, знаете, живут дальше. Люди делают выбор. Мне всё равно». В другом интервью он сказал: «Думаю, я эгоист. Я не был хорошим мужем или отцом». В прошлом Хопкинс страдал от алкоголизма, но с 1975 года не употребляет спиртные напитки. Также актёр бросил курить.