"Я не был хорошим мужем или отцом": Энтони Хопкинс не разговаривает с дочерью с 2001 года

Энтони, который развёлся со своей первой женой Петронеллой в 1972 году, когда Эбигейл была маленькой девочкой, считает, что он «сделал всё, что мог», чтобы наладить отношения, и теперь хочет оставить всё в прошлом. Он добавил: «Жизнь болезненна. Иногда люди страдают. Иногда страдаем мы. Но так жить нельзя. Нужно сказать себе: “переступи через это”. А если не можешь — всего доброго, удачи тебе. Во мне нет осуждения. Но я сделал все что мог. Это всё, что хочу сказать».