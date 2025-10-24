Звезда "Фабрики звезд" откровенно рассказала о замершей беременности: "В тот момент бывшая мужа рожала в той же больнице"
Певица Алекса, ставшая известной после участия в четвертом сезоне шоу «Фабрика звёзд», давно ведёт закрытую жизнь и редко делится личными переживаниями. Однако недавно артистка впервые подробно рассказала о тяжёлом испытании, которое ей довелось пережить — о замершей беременности.
Сегодня 37-летняя Алекса воспитывает дочь Адриану от фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. Но их история началась непросто. Когда певица познакомилась со своим возлюбленным, тот находился в отношениях с артисткой балета Александрой Сивковой — танцовщицей, сотрудничавшей с Филиппом Киркоровым. В тот момент Сивкова ожидала ребёнка.
Дайчев принял непростое решение — завершить отношения и начать роман с Алексой. Разрыв оказался болезненным, ведь бывшая возлюбленная была беременна. Позже Сивкова родила сына, которого назвали Тимом. Несмотря на сложную ситуацию, со временем всем троим удалось найти баланс: Дайчев участвует в воспитании мальчика, а Александра и Алекса выстроили корректные, уважительные отношения.
«Я теряла ребёнка, а его бывшая рожала в соседней палате»
Но за фасадом семейного благополучия скрывалась личная драма. Как призналась сама певица, в тот самый момент, когда Сивкова родила сына, она переживала замершую беременность. «В момент, когда мне делали аборт, его бывшая девушка рожала. И родила, слава богу, прекрасного мальчика. Мы наблюдались в одной больнице, в одно и то же время... Это был удар ниже пояса. Никогда не думала, что в моей жизни произойдет такое. В тот день мне было очень плохо не потому, что у Славы родился ребёнок, а потому что у меня самой не получилось выносить малыша», — рассказала Алекса в интервью на YouTube-канале Minivera в документальном проекте «Нерожденные. Фильм о замершей беременности».
По словам певицы, тогда она пребывала в глубоком эмоциональном ступоре и не могла даже поздравить избранника с рождением ребёнка: «Толком не поздравила Славу, потом извинялась за это, сидела и плакала, что не разделила с ним это счастье. Но он просто был рядом. Это важно — когда не родители, а твой мужчина тебя поддерживает», — добавила артистка.
Долгожданное чудо: «Я знала, что у нас будет девочка»
Несмотря на тяжёлое испытание, Алекса вскоре вновь забеременела — вопреки советам врачей, рекомендовавших подождать несколько месяцев. «Медики говорили подождать хотя бы пять месяцев, но мы ничего не планировали. Я просто отпустила ситуацию, занялась собой. Прошло два месяца, мы улетели отдыхать, а по возвращении я узнала, что беременна! Всю беременность приходилось колоть лекарства, чтобы кровь не густела. Был риск, что ребёнок не получит достаточно кислорода, как это случилось раньше. Но я смогла выносить малышку и была уверена, что всё будет хорошо. Я чувствовала, что у меня будет девочка, даже без УЗИ», — призналась певица.
Так на свет появилась дочь Адриана — девочка, которую сама Алекса называет своим «чудом и новым началом».