Звезда "Фабрики звезд" откровенно рассказала о замершей беременности: "В тот момент бывшая мужа рожала в той же больнице"

Но за фасадом семейного благополучия скрывалась личная драма. Как призналась сама певица, в тот самый момент, когда Сивкова родила сына, она переживала замершую беременность. «В момент, когда мне делали аборт, его бывшая девушка рожала. И родила, слава богу, прекрасного мальчика. Мы наблюдались в одной больнице, в одно и то же время... Это был удар ниже пояса. Никогда не думала, что в моей жизни произойдет такое. В тот день мне было очень плохо не потому, что у Славы родился ребёнок, а потому что у меня самой не получилось выносить малыша», — рассказала Алекса в интервью на YouTube-канале Minivera в документальном проекте «Нерожденные. Фильм о замершей беременности».