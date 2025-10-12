"После девяти ЭКО я поняла - нужна помощь": Алена Апина откровенно о рождении "идеальной" дочери

«Многие, а в первую очередь мой муж, говорили: "Давай сделаем вид, что ты беременна. Уедем в село, снимем пару фоток — и ты беременна". А я что-то так села, подумала: а как я буду в глаза ребёнку смотреть? Да я же даже на простой вопрос о своём самочувствии в первом триместре не смогу ей ответить. Тем более, что она выросла и стала доктором, что никто не мог тогда предположить. Как я буду общаться с другими мамашами?», — вспоминает Апина.