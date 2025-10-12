"После девяти ЭКО я поняла - нужна помощь": Алена Апина откровенно о рождении "идеальной" дочери
61-летняя певица и бывшая солистка группы «Комбинация» Алена Апина впервые откровенно рассказала, какой ценой ей далось материнство. Певица призналась, что прошла через девять неудачных попыток ЭКО, прежде чем на свет появилась её долгожданная дочь Ксения, которую выносила суррогатная мать.
«Многие, а в первую очередь мой муж, говорили: "Давай сделаем вид, что ты беременна. Уедем в село, снимем пару фоток — и ты беременна". А я что-то так села, подумала: а как я буду в глаза ребёнку смотреть? Да я же даже на простой вопрос о своём самочувствии в первом триместре не смогу ей ответить. Тем более, что она выросла и стала доктором, что никто не мог тогда предположить. Как я буду общаться с другими мамашами?», — вспоминает Апина.
Решение о суррогатном материнстве стало последним шагом после многолетних неудач.
«У меня было девять ЭКО, девять подсадок, и все неудачные. Чтобы подготовиться и провести этот ритуал-процесс, женщина сидит на гормонах. И её строят, сдувают, раздувают, кожа у неё туда-сюда. И в какой-то момент эластичность уже не та», — рассказала певица.
Когда надежда почти угасла, Алена рассматривала даже усыновление. Но подруга предложила вариант с суррогатной матерью — и именно он подарил певице шанс стать мамой.
Ксения всегда знала правду о своём рождении. «Мы всю жизнь ей это говорили. Когда она стала задавать вопросы осознанные, я ей сказала, что я очень хотела, чтобы она появилась. И что все тёти обычно ходят 9 месяцев, а я её ждала 9 лет», — поделилась артистка.
Сейчас дочь певицы получила медицинское образование, обучается в ординатуре и мечтает стать пластическим хирургом. «Сейчас она говорит знакомым, что они могут быть какими-то бракованными, а она — идеальная. Потому что нашли идеальную яйцеклетку и идеальный сперматозоид. Если в ребёнка вложить, что это грех, вот эту всю ахинею, внушать ребёнку страх, стыд, то это может стать проблемой. Если бы было враньё, она могла бы сломаться, когда узнала бы правду», — уверена Апина.
Единственное, что тревожит певицу, — то, что Ксения пока не хочет рожать сама. «Она говорит, что тоже воспользуется суррогатным материнством, чтобы не мешать своей карьере. Ну, может, это просто разговоры. Я уже ничего не понимаю, что у них происходит в головах», — подытожила артистка.