Бог троицу любит? Лопес и Аффлека снова выглядят счастливыми на красной дорожке спустя полгода после второго развода
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вновь оказались в центре внимания после того, как в понедельник вечером появились вместе на премьере фильма "Kiss Of The Spider Woman" в Нью-Йорке. Это стало их первым совместным публичным выходом после развода, официально оформленного в феврале 2025 года.
Дженнифер Лопес сыграла главную роль в музыкальной картине, а ее дважды бывший муж Бен Аффлек выступил исполнительным продюсером через свою компанию Artists Equity. Несмотря на расставание, звезды продемонстрировали неожиданно тёплое поведение на публике: они позировали, стоя близко друг к другу, Аффлек обнимал Лопес за талию, а во время общения оба улыбались и выглядели расслабленно.
We can't get enough of Jennifer Lopez and Ben Affleck's reunion at the "Kiss Of The Spider Woman" New York screening. 🤩 (📷: Shutterstock) pic.twitter.com/HV5RyYou8t— E! News (@enews) October 7, 2025
53-летний Аффлек, обычно сдержанный и нелюдимый на подобных мероприятиях, на этот раз излучал энергию и улыбался во весь рот. 56-летняя Лопес поразила зрителей эффектным платьем от Harris Reed с корсетом и цветочными элементами, подчёркивающим её фигуру.
Реакция в соцсетях не заставила себя ждать: поклонники обсуждали, не намекает ли этот тёплый жест на возможное воссоединение пары. Одни шутили: «Третий раз — будет удачным?», другие восхищались их способностью «оставить прошлое в прошлом». Некоторые назвали их «хаосом, но идеальным хаосом».
Возобновление романа Лопес и Аффлека 17 лет спустя
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что поведение пары сильно отличалось от того, что зрители привыкли видеть раньше. По её словам, во время брака Лопес обычно брала инициативу в демонстрации близости, тогда как Аффлек выглядел отстранённым и неохотно позировал. Но теперь, подчеркнула Джеймс, он выглядел оживлённым и даже ведущим в их взаимодействии.
Эксперт описала движения Аффлека как «резкие и немного нервные», а улыбки — «слишком демонстративные», что, по её мнению, может указывать на внутреннее напряжение. Лопес же, напротив, выглядела спокойнее и более сдержанно, хотя тоже старалась поддерживать позитивный настрой. Особое внимание Джеймс обратила на крупные серьги-петли певицы, назвав их «личным кольцом из стали» — символом дистанции, которую она всё ещё сохраняет от бывшего мужа.
Jennifer Lopez and Ben Affleck reunite on the red carpet at the "Kiss of the Spider Woman" premiere in NYC pic.twitter.com/TfkShfJq8M— The Hollywood Reporter (@THR) October 7, 2025
Похоже, премьера "Kiss Of The Spider Woman" стала не только важным событием для кинокарьеры обоих, но и символом новой фазы их отношений — от личной драмы к зрелому профессиональному партнёрству. Картина выйдет в прокат 10 октября.
Напомним, что актриса и певица Дженнифер Лопес и актёр Бен Аффлек были помолвлены ещё в 2003 году, но расстались и воссоединились спустя 18 лет. В 2022 году пара поженилась в Лас-Вегасе. В августе прошлого года Лопес подала на развод, в котором датой расставания указано 26 апреля.