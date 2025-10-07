Бог троицу любит? Лопес и Аффлека снова выглядят счастливыми на красной дорожке спустя полгода после второго развода

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что поведение пары сильно отличалось от того, что зрители привыкли видеть раньше. По её словам, во время брака Лопес обычно брала инициативу в демонстрации близости, тогда как Аффлек выглядел отстранённым и неохотно позировал. Но теперь, подчеркнула Джеймс, он выглядел оживлённым и даже ведущим в их взаимодействии.