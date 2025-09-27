Скончалась Людмила Гаврилова - актриса, которая была тайной пассией Андрея Миронова
Сегодня стало известно о смерти актрисы Людмилы Гавриловой — женщины, чье имя навсегда связано не только с десятками киноролей, но и с романом с Андреем Мироновым. Сердце 73-летней артистки остановилось 24 сентября 2025 года.
Людмила Гаврилова долго страдала от цирроза печени и болезни сердца. Недавно ее экстренно госпитализировали в Москве, где она провела несколько дней. Состояние артистки ухудшилось, и врачи не смогли ее реанимировать, сообщили в Telegram-канале Mash.
Гаврилова была известной актрисой кино и телевидения с внушительной фильмографией, насчитывающей 126 проектов. В 1974 году она сыграла главную роль в фильме «Северная рапсодия» вместе с Леонидом Куравлевым, Евгением Моргуновым и Георгием Вициным. Через два года актриса запомнилась зрителям в роли Ольги в фильме «Тимур и его команда». Среди других заметных работ — фильмы и сериалы «Мимино», «Глухарь», «Жаркий лед», «Ласковый май», «Любовь-морковь 3», «Склифосовский» и многие другие.
Личная жизнь актрисы была непростой. Первым мужем Гавриловой был актер Шавкат Газиев, от которого у нее родился сын Таир. В одном из интервью Людмила откровенно рассказала о трудностях в браке, включая случаи насилия со стороны мужа. «С Шавкатом мы разошлись, когда сыну не было и года. Семейный союз дал трещину еще во время беременности. Начинался скандал, пару раз Шавкат поднимал на меня руку. Терпела, потому что считала: ребенок должен родиться в полной семье», — делилась актриса. После развода она переехала с сыном в выделенную театром однокомнатную квартиру.
В течение трех лет у Людмилы Гавриловой был роман с актером Андреем Мироновым, который был женат. По воспоминаниям Гавриловой, их роман зародился в мае 1981 года во время гастролей театра в Новосибирске. Именно там Миронов обратил внимание на молодую актрису, и вскоре их отношения стали очевидны для коллег. «О нашем романе знал весь театр», — признавалась позже Гаврилова.
Миронов не давал обещаний и не рассматривал роман как путь к браку, но при этом поддерживал связь, дарил подарки, помогал в карьере. Именно он поспособствовал тому, что Гаврилова получила квартиру в Москве. В ту пору Миронов был женат на актрисе Ларисе Голубкиной. Гаврилова признавалась, что не раз перехватывала «ревнивый взгляд» супруги Миронова во время встреч за кулисами и на репетициях. В театральной среде о романе знали многие, но сам артист относился к нему как к части своей бурной личной жизни. «Наши отношения менее всего напоминали страстный роман. Андрей видел во мне друга, а физическая близость была гарантией полного доверия. Мы говорили обо всем, плакались на проблемы, дурачились и смеялись», — вспоминала актриса.
14 августа 1987 года Миронов потерял сознание прямо на сцене Рижского театра во время спектакля «Фигаро». Среди тех, кто оказался рядом, была и Гаврилова. Именно она сообщила зрителям, что актёру стало плохо и спектакль придётся прервать. Для неё это событие стало тяжёлым ударом.
Позже Людмила Ивановна вышла замуж во второй раз за актера Александра Диденко, с которым была знакома почти 15 лет и училась в одном классе. Однако и этот брак оказался недолгим. После развода супруги сохранили дружеские отношения. Гаврилова тяжело переживала его смерть — Александр погиб в автокатастрофе.