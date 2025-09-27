Скончалась Людмила Гаврилова - актриса, которая была тайной пассией Андрея Миронова

Миронов не давал обещаний и не рассматривал роман как путь к браку, но при этом поддерживал связь, дарил подарки, помогал в карьере. Именно он поспособствовал тому, что Гаврилова получила квартиру в Москве. В ту пору Миронов был женат на актрисе Ларисе Голубкиной. Гаврилова признавалась, что не раз перехватывала «ревнивый взгляд» супруги Миронова во время встреч за кулисами и на репетициях. В театральной среде о романе знали многие, но сам артист относился к нему как к части своей бурной личной жизни. «Наши отношения менее всего напоминали страстный роман. Андрей видел во мне друга, а физическая близость была гарантией полного доверия. Мы говорили обо всем, плакались на проблемы, дурачились и смеялись», — вспоминала актриса.