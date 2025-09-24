Дочь голливудских звезд на заседании ООН потребовала ввести обязательное ношение масок
19-летняя дочь голливудских актеров Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека выступила на мероприятии ООН в Нью-Йорке, посвященном теме качества воздуха в помещениях. Студентка Йельского университета Вайолет Аффлек сделала акцент на необходимости ношения защитных масок и других мер предосторожности, несмотря на то что от начала пандемии COVID-19 прошло уже более пяти лет.
Во время своего выступления Вайолет эмоционально заявила: «Это вопиющее безразличие — смотреть детям в глаза и говорить: "Мы знали, как вас защитить, но не сделали этого"». По словам девушки, когда-то почти весь мир оказался в изоляции из-за вируса, а сегодня люди проявляют тревожную халатность.
Она подчеркнула, что взрослые, стремясь вернуться к привычной жизни, игнорируют и умаляют опасность передачи инфекций воздушно-капельным путем, а также риски длительного COVID-19.
По мнению Вайолет, чистый воздух — это такое же базовое право, как чистая вода. «Мы можем построить инфраструктуру чистого воздуха, которая станет естественной частью жизни. Тогда будущие поколения даже не будут понимать, зачем она когда-то понадобилась», — подытожила дочь актеров.
Вайолет Энн Аффлек родилась 1 декабря 2005 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье актеров Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер. Старшая дочь пары с детства находилась под вниманием СМИ, но родители старались оградить её от излишней публичности. У Вайолет есть младшие сестра и брат — Серафина Роуз Элизабет и Сэмюэл Гарнер.
Сегодня, в 2025 году, Вайолет — первокурсница Йельского университета. Она не ограничивается учебой: девушка активно высказывается на социально значимые темы, связанные с медициной, защитой здоровья и правами человека. О своей гражданской позиции Вайолет громко заявила еще в 2024 году. Она выступила на заседании Совета округа Лос-Анджелес, где отстаивала право жителей на доступ к маскам, тестам на COVID-19 и критику запретов на их использование. Тогда же студентка впервые поделилась личным опытом: в 2019 году она перенесла поствирусное состояние и призналась, что именно это сделало тему вирусов и последствий болезней для неё особенно важной.
Несмотря на звездных родителей, Вайолет старается сохранять приватность. Её редко можно увидеть на красных дорожках, зато СМИ часто отмечают удивительное сходство девушки с мамой — Дженнифер Гарнер. Их нередко называют «двойниками» или «мини-версией» друг друга. Однако Вайолет использует публичность не ради карьеры в Голливуде, а чтобы поднимать темы, которые считает важными: здоровье, экология, права людей на безопасность и качество жизни. Правда, её акцент на обязательном ношении масок в 2025 году звучит несколько неожиданно и даже глупо — для многих это уже пережиток пандемии, хотя сама Вайолет видит в этом продолжение борьбы за ответственное отношение к общественному здоровью.