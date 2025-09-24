Дочь голливудских звезд на заседании ООН потребовала ввести обязательное ношение масок

Сегодня, в 2025 году, Вайолет — первокурсница Йельского университета. Она не ограничивается учебой: девушка активно высказывается на социально значимые темы, связанные с медициной, защитой здоровья и правами человека. О своей гражданской позиции Вайолет громко заявила еще в 2024 году. Она выступила на заседании Совета округа Лос-Анджелес, где отстаивала право жителей на доступ к маскам, тестам на COVID-19 и критику запретов на их использование. Тогда же студентка впервые поделилась личным опытом: в 2019 году она перенесла поствирусное состояние и призналась, что именно это сделало тему вирусов и последствий болезней для неё особенно важной.