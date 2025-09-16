Секс ушел из брака Гарри и Меган? Но принца беспокоит не это, у него есть более важная проблема
Источники сообщают о тревожных слухах вокруг интимной жизни принца Гарри и Меган Маркл. По словам инсайдеров, сексуальные отношения в браке герцогов Сассекских практически отсутствуют, но Гарри беспокоит не это.
Причём сам Гарри, похоже, не переживает по этому поводу, сообщает RadarOnline. Герцог Сассекский больше озабочен собственной внешностью и активно борется с облысением с помощью гормональных препаратов, которые, как известно, могут вызвать импотенцию.
«Он предупреждён о возможных последствиях, но для него это не критично. Близкие знают, что интимная близость уже не часть его брака», — заявил источник из окружения пары.
По словам инсайдеров, принц раньше смеялся над лысиной брата и даже упоминал это в мемуарах. Сейчас же собственная «корона» Гарри редеет, что сильно бьёт по его уверенности. Друзья уже шутят, что принц «играет мужественностью ради тщеславия», но сам он воспринимает ситуацию крайне серьёзно: потеря волос для него сейчас почти такая же тревожная, как и семейные разногласия и сложные отношения с родственниками.