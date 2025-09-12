Принц Гарри совершил неожиданный визит в Киев, пообещав поддержку пострадавшим в войне
Принц Гарри совершил неожиданную поездку в Киев по приглашению украинского правительства и выразил решимость сделать «все возможное» для помощи тысячам военнослужащих, серьезно раненых в продолжающейся войне с Россией.
Вместе с командой своей фонда Invictus Games герцог Сассекский представит новые инициативы по поддержке реабилитации раненых ветеранов с целью расширения помощи по всей Украине. Война, длящаяся уже третий год, по последним данным, оставила около 130 000 человек с постоянными инвалидностями. В ответ украинское правительство сделало спорт основой политики поддержки ветеранов, признавая важность физической активности для восстановления и реинтеграции.
Footage from Ukrainian Railways shows Prince Harry making his first visit to Kyiv. The unannounced trip to Ukraine took place following Harry’s four day visit to the UK. https://t.co/Squt64h8RN pic.twitter.com/qSVKKiQEk6— Chris Ship (@chrisshipitv) September 12, 2025
В разговоре с Guardian во время поездки на ночном поезде в Киев принц Гарри отметил ограничения своего влияния: «Мы не можем остановить войну, но можем сделать всё для помощи в восстановлении». Он подчеркнул важность поддержания мирового внимания к человеческим потерям: «Нужно продолжать поддерживать тех, кто пострадал, и держать это в центре внимания. Надеюсь, эта поездка поможет людям осознать происходящее, ведь легко привыкнуть к ужасам войны».
Приглашение младшему сыну монарха Великобритании поступило от Ольги Рудневой, основательницы и гендиректора Центра травматологии во Львове, который лечит раненых с ампутациями. Принц уже посещал центр в апреле, а недавно случайно встретился с Рудневой в Нью-Йорке. «Я спросил, как могу помочь, и она сказала, что самый большой эффект — приехать в Киев», — рассказал он. После консультаций с женой и британским правительством он принял приглашение.
Хотя Львов на западе Украины относительно не пострадал от войны, этот визит — первая возможность герцога увидеть разрушения в Киеве и встретиться с ветеранами и гражданскими, пострадавшими от конфликта. Поездка также даст возможность увидеть масштабы разрушений и стойкость украинского народа.
«Это первый раз, когда мы увидим настоящие разрушения войны», – добавил принц.
Визит принца Гарри отражает и более широкую поддержку Украины со стороны королевской семьи. Ранее в этом году король Чарльз принял президента Владимира Зеленского на своей усадьбе Сандрингем, отметив «неописуемую агрессию», с которой столкнулась Украина. Тем временем принц Уэльский, старший брат Гарри, посетил украинских беженцев в Эстонии, похвалив их «удивительную стойкость».