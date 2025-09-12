Принц Гарри совершил неожиданный визит в Киев, пообещав поддержку пострадавшим в войне

В разговоре с Guardian во время поездки на ночном поезде в Киев принц Гарри отметил ограничения своего влияния: «Мы не можем остановить войну, но можем сделать всё для помощи в восстановлении». Он подчеркнул важность поддержания мирового внимания к человеческим потерям: «Нужно продолжать поддерживать тех, кто пострадал, и держать это в центре внимания. Надеюсь, эта поездка поможет людям осознать происходящее, ведь легко привыкнуть к ужасам войны».