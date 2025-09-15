15-летний актер "Переходного возраста" получил премию "Эмми" за первую же сыгранную роль

Принимая награду, Купер заявил, что не верит происходящему. "Это просто нереально. Честно говоря, когда я начинал заниматься драматическим искусством пару лет назад, то не ожидал оказаться даже в Соединенных Штатах, не то, что на этой сцене. Думаю, сегодняшний вечер доказывает, что если слушать, концентрироваться и выходить из зоны комфорта, можно добиться всего". Он также поблагодарил семью, актеров и съемочную группу, особо отметив со-звезду и соавтора Стивена Грэма: "Эта награда — не только моя, она принадлежит команде и Стивену".