15-летний актер "Переходного возраста" получил премию "Эмми" за первую же сыгранную роль
15-летний Оуэн Купер стал самым молодым актером, выигравшим "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана благодаря участию в популярном мини-сериале Netflix "Переходный возраст".
Оуэну Куперу было всего 14, когда он снимался в сериале — и это был его первый профессиональный опыт. Купер сыграл Джейми, подростка, обвинённого в убийстве одноклассницы, в сериале, который завоевал мировую аудиторию, где каждый эпизод снят одним непрерывным дублем. "Переходный возраст" набрал 140 миллионов просмотров за первые три месяца на Netflix. Сериал вызвало глобальный разговор о связи онлайн-культуры и реального насилия.
the most deserved award of the night, Owen Cooper made history#Emmys pic.twitter.com/duu9EXUOWs— matheus met reedus (@lovxtwd) September 15, 2025
Принимая награду, Купер заявил, что не верит происходящему. "Это просто нереально. Честно говоря, когда я начинал заниматься драматическим искусством пару лет назад, то не ожидал оказаться даже в Соединенных Штатах, не то, что на этой сцене. Думаю, сегодняшний вечер доказывает, что если слушать, концентрироваться и выходить из зоны комфорта, можно добиться всего". Он также поблагодарил семью, актеров и съемочную группу, особо отметив со-звезду и соавтора Стивена Грэма: "Эта награда — не только моя, она принадлежит команде и Стивену".
Owen Cooper is a first-time #EMMY winning actor at the age of 15.— Film Updates (@FilmUpdates) September 15, 2025
pic.twitter.com/UVnTlAHpVy
Победа Купера делает его одним из самых молодых обладателей "Эмми". Ранее в далеком в 1984 году Роксана Заль получила "Эмми" в 14 лет, но не за сериал, а за фильм "Кое-что об Амелии".
Перед церемонией сам Купер хотел встретиться с номинантом Джейком Джилленхолом. На красной дорожке Джилленхол подарил ему «счастливую уточку» — талисман удачи, похожий на тот, что получил он сам при номинации на Оскар за "Горбатую гору".
Jake Gyllenhaal surprises Adolesence's Owen Cooper before the Emmys 😭 pic.twitter.com/qKEwi1iD80— Netflix (@netflix) September 14, 2025
"Переходный возраст" стал главным победителем, получив награды за лучший мини-сериал, режиссуру, сценарий, лучшую мужскую роль для Стивена Грэма (отца Джейми) и лучшую женскую роль второго плана для Эрин Доферти (судебного психолога). "Мы не ожидали такого успеха от нашего маленького проекта", — сказал Грэм, принимая "Эмми" за сценарий вместе с соавтором Джеком Торном.
Церемонию в Лос-Анджелесе вел Нейт Баргатзе — самый успешный стендап-комик в мире, чьи выступления собрали 80 миллионов долларов в прошлом году. Он начал вечер с заявления о том, что его пожертвование в 100 тысяч долларов на благотворительность, будет уменьшаться за каждую речь, превышающую лимит времени, а каждое короткое выступление напротив, добавит в фонд больше денег. Церемония завершилась тем, что он и телеканал CBS, транслировавший церемонию, объявили, что пожертвуют 250 тысяч долларов в пользу американской благотворительной организации The Boys & Girls Clubs of America.
Победители в основных категориях:
Лучший драматический сериал: «Больница Питт»
Лучший актер в драматическом сериале: Ноа Уайли («Больница Питт»)
Лучшая актриса в драматическом сериале: Бритт Лоуэр («Разделение»)
Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Трэмелл Тиллман («Разделение)
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Кэтрин Ланаса («Больница Питт»)
Лучший комедийный сериал: «Киностудия»
Лучший актер в комедийном сериале: Сет Роген («Киностудия»)
Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт («Хитрости»)
Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Джефф Хилер («Кто-то где-то»)
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Ханна Айнбайндер («Хитрости)
Лучший мини-сериал: «Переходный возраст»
Лучший актер в мини-сериале/телефильме: Стивен Грэм («Переходный возраст»)
Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме: Кристин Милиоти («Пингвин»)
Лучший актёр второго плана в мини-сериале/фильме: Оуэн Купер («Переходный возраст»)
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/фильме: Эрин Доэрти («Переходный возраст»)
Лучший сценарий (драма): «Андор»
Лучший сценарий (комедия): «Киностудия»
Лучший сценарий (мини-сериал/фильм): «Переходный возраст»