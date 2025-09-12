"Мой развалился бы через секунду!" Поклонники в восторге от того, как принцесса Кэтрин делает пучок

Ранее в этом году Кейт откровенно говорила о том, как её борьба с болезнью повлияла на семью. Во время визита в госпиталь Колчестера в Эссексе, встречаясь с другими людьми, пережившими рак, она сказала: «Жизнь может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ справиться с бурными водами и неизведанным путём. Путь онкологического пациента — это сложно, страшно и непредсказуемо для всех, особенно для тех, кто рядом».