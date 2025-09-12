"Мой развалился бы через секунду!" Поклонники в восторге от того, как принцесса Кэтрин делает пучок
Накануне Кейт Миддлтон отправилась в Суффолк и Кент, чтобы подчеркнуть мастерство британской текстильной индустрии, а её наряд стал трогательной данью уважения детям и мужу, принцу Уильяму. В Сети также завирусилось видео того, как мастерски принцесса Кэтрин умеет делать пучок.
Когда в Marina Mill в Кенте принцесса Кэтрин попробовала себя в трафаретной печати по шёлку, внимательные зрители заметили на ней персонализированное золотое украшение с надписью «GCL» — инициалами её трёх детей: Джорджа, Шарлотты и Луи. На фоне чёрного топа ожерелье особенно выделялось, подчеркивая, что семья для неё — главный приоритет.
Принцесса Уэльская выбрала серый костюм от дизайнера Беллы Фрейд с клеткой «Принц Уэльский» — ещё один тонкий намёк на связь с мужем. Многие расценили эти детали как знак того, что, несмотря на королевские обязанности, её главная забота — трое детей и супруг. Кейт в этом году с триумфом вернулась к королевским обязанностям после вынужденного перерыва, связанного с лечением от рака.
Ранее в этом году Кейт откровенно говорила о том, как её борьба с болезнью повлияла на семью. Во время визита в госпиталь Колчестера в Эссексе, встречаясь с другими людьми, пережившими рак, она сказала: «Жизнь может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ справиться с бурными водами и неизведанным путём. Путь онкологического пациента — это сложно, страшно и непредсказуемо для всех, особенно для тех, кто рядом».
Однако наряд и украшения были не единственным, что заметили поклонники. Во время визита на фабрику Кейт поразила всех трюком со своими волосами. Примерив фартук для работы с краской, она собрала длинные волосы в пучок без резинки или заколки: просто закрутила их и закрепила. Видео с этим моментом мгновенно стало вирусным в соцсетях. Один из пользователей X подписал ролик: «Просто принцесса Уэльская, которая без усилий убирает волосы в пучок — без резинок и заколок».
Публикация вызвала шквал комментариев. «У меня никогда не получилось бы так идеально», — написал один из пользователей. Другой добавил: «Мой пучок развалился бы через 0,2 секунды». А кто-то отметил: «Похоже, она делает это часто. И совсем не выглядит небрежно».