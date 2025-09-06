"Первый сын Америки" 19-летний Бэррон Трамп строит свою бизнес-империю
Бэррон Трамп должен был вернуться 2 сентября в кампус Нью-Йоркского университета в Гринвич-Виллидж, чтобы начать второй курс в Школе бизнеса Стерна, но так и не появился там. Лето молодой человек провел, занимаясь своими бизнес-проектами.
Младший сын президента США провел лето, путешествуя между семейными владениями Трампов и «активно занимаясь своими финансовыми интересами», сообщили источники изданию PEOPLE.
По словам нескольких сотрудников службы охраны кампуса, 19-летний сын президента Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп не был замечен в главном кампусе Нью-Йоркского университета с начала осеннего семестра.
«Насколько я знаю, он проходит семестр в другом кампусе», — сообщил один из охранников.
Официальные лица отказались уточнить, в каком именно кампусе он обучается, сославшись на конфиденциальность. Нью-Йоркский университет — это глобальная сеть университетов с площадками как в США, так и за рубежом: в Абу-Даби, Шанхае, а также учебными центрами в Лос-Анджелесе и Вашингтоне, где сейчас находятся родители Бэррона Трамп.
В прошлом году Бэррон переехал из Палм-Бич во вновь отстроенную Trump Tower на Манхэттене, чтобы жить недалеко от кампуса университета. В мае он завершил первый курс, но лето молодой Трамп провел не отдыхая, а занимаясь делами. Источник рассказал PEOPLE, что Бэррон много путешествовал между семейными резиденциями, встречался с бизнес-партнерами, работал над технологическими проектами и готовил запуск собственной компании.
«Он активно занимался своими финансовыми интересами и проводил время с людьми, с которыми сотрудничает в этой сфере», — отметил источник. При этом юноша также проводил «много времени» с семьей.
В мае появились слухи о девушке Бэррона. Анонимный «друг» из университета сообщил СМИ, что у него «есть очень милая подруга», но подтвердить это не удалось. Сам Дональд Трамп еще осенью прошлого года говорил, что у сына «пока не было девушки». По словам источников, и сейчас у Бэррона нет серьезных отношений: «Для него это не главное. У него учеба, заботливая семья и собственная карьера, которую он начинает строить».
Мелания Трамп, известная своей опекой над сыном, постоянно беспокоится за него. Источник из политических кругов сообщил, что она «следит за Бэрроном постоянно, чтобы быть уверенной, что его никто не обижает».
«Она всегда знает, где он и чем занимается», — добавил собеседник.
Еще в прошлом году источники отмечали, что Бэррон, по настоянию матери, не будет жить в общежитии: «Мелания сделает все, чтобы он хорошо учился и был психологически и социально адаптирован к студенческой жизни».