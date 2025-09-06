"Первый сын Америки" 19-летний Бэррон Трамп строит свою бизнес-империю

В мае появились слухи о девушке Бэррона. Анонимный «друг» из университета сообщил СМИ, что у него «есть очень милая подруга», но подтвердить это не удалось. Сам Дональд Трамп еще осенью прошлого года говорил, что у сына «пока не было девушки». По словам источников, и сейчас у Бэррона нет серьезных отношений: «Для него это не главное. У него учеба, заботливая семья и собственная карьера, которую он начинает строить».