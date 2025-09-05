"Останусь пеплом на губах..." Никто не знал, что солистку группы "Город 312" Аю сразил инсульт

Артистка долгое время занимается реабилитацией, ведь после инсульта долгое время не могла ходить. Специальные упражнения на дорожке помогают восстановится. И вот уже весной из клиники она вышла с палочкой. «В конце февраля все случилось, а 5 мая я уже стала выходить с палочкой. Реабилитологи просто красавцы, как они таскают нас там! Ведь страх от того, что упадешь, он не проходит. Палочки уже нет, я отвезла ее в больницу, когда была на осмотре. Сказала, если у кого-то нет денег, пусть возьмут, но только на время, чтобы человек быстрее пришел в себя» и передал трость другому», — шутит Ая.