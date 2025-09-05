"Останусь пеплом на губах..." Никто не знал, что солистку группы "Город 312" Аю сразил инсульт
В начале 2024 года солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) внезапно покинула коллектив, отработав в нем больше 20 лет. Среди причин назывались осложнения после перенесенного коронавируса, но на деле все оказалось гораздо серьезнее. Лишь теперь Ая во всеуслышание заявила - оказывается, она перенесла инсульт.
О том, что произошло, знали только самые близкие - друзья, коллеги по группе, родственники. «Город 312» продолжил существовать, но уже с новой молодой солисткой Дианой Макаровой. Все это время Ая молчала, изредка выходя в соцсети. И лишь недавно она относительно пришла в себя, чтобы принять у себя дома Андрея Малахова, которому она и рассказала всю правду.
Ая призналась, что четыре раза перенесла коронавирус — причем, только однажды она почувствовала недомогание. В последний раз у нее были поражены 25% легких, а также пропало обоняние, передает StarHit. «Он каким-то образом влияет на кровь и на тромбообразование, плюс на сосуды, суставы и организм. Я по здоровью крепкая, могла в любом состоянии выступать, даже при температуре. Для меня самым страшным была потеря голоса», — рассказала певица.
Ей становилось все хуже, но она продолжала выступать. И вот перед очередным концертом за несколько минут до выхода на сцену у артистки неожиданно брызнула кровь из носа. Ая все равно отыграла сет, хотя при этом испытывала страшную головную боль. А вечером с мужем поехала на мероприятие.
«Мы вернулись домой, сели смотреть сериал, и вдруг я стала повторять одну и ту же фразу. Муж говорит: „Все нормально? Ты будто не слышишь меня, говоришь одно и то же, словно пьяная“. Я выпила таблетку, уснула, а проснулась из-за ужасной рвоты. Тут уже вызвали скорую, муж сразу сказал: „У жены все признаки инсульта“. Меня на скорой отвезли в больницу и сразу положили в реанимацию. Сказали: „Она в критическом состоянии, не знаем, выживет или нет. У нее обширный инсульт“», — рассказала Ая.
Несколько дней врачи боролись за жизни Светланы Назаренко и смогли стабилизировать ее. Но левая сторона осталась парализованной, а также начались проблемы с речью и движениями. «Я всем советую сделать УЗИ глубоких вен, чтобы не было нигде тромбов. Потому что у кого-то, как у меня, тромб может оторваться. Он просто перекрыл вену, которая питает мозг и часть мозга у меня умерла», — сказала Ая, у которой теперь не двигается левая рука.
Артистка долгое время занимается реабилитацией, ведь после инсульта долгое время не могла ходить. Специальные упражнения на дорожке помогают восстановится. И вот уже весной из клиники она вышла с палочкой. «В конце февраля все случилось, а 5 мая я уже стала выходить с палочкой. Реабилитологи просто красавцы, как они таскают нас там! Ведь страх от того, что упадешь, он не проходит. Палочки уже нет, я отвезла ее в больницу, когда была на осмотре. Сказала, если у кого-то нет денег, пусть возьмут, но только на время, чтобы человек быстрее пришел в себя» и передал трость другому», — шутит Ая.
Уже сейчас она понимает, что была на волосок от смерти. Медики тоже разводят руками и считаю, что ее восстановление сродни чуду. «Врачи все время говорили: „Вот тут вы не должны были выжить. А при этом раскладе не должно быть такого, а у вас мягкие последствия. У вас все легче и лучше. Кто-то за вас там, наверху, борется“. Я думаю, это мама с папой, которые уже ушли. Не знаю. Может быть, друзья молились хорошо», — описывает свое спасение Ая.
Впереди еще долгие месяцы реабилитации. Экс-солистка «Город 312» признается, что собирается постепенно возвращаться к сцене, а полностью сочтет себя здоровой, когда встанет на каблуки и сможет вновь заняться водными видами спорта с доской.