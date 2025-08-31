"Мой муж планирует аварию". Сегодня - ровно 28 лет со смерти принцессы Дианы, но загадок меньше не стало

Если бы трагедия не произошла, можно представить себе Диану конца 1990-х — независимую, яркую, с международными проектами, интервью у Опры и репутацией женщины, которая затмила бы принца Чарльза и королевскую семью на пороге XXI века. Однако её смерть и то, как с ней обошлась монархия, лишь сильнее потрясли доверие к короне.