"Мой муж планирует аварию". Сегодня - ровно 28 лет со смерти принцессы Дианы, но загадок меньше не стало
Ровно 28 лет назад весь мир замер в шоке. Газеты в спешке меняли первые полосы. Все телеканалы выходили в прямой эфир. Президенты, премьеры и папа римский отдавали дань памяти. Миллионы британцев, по некоторым оценкам, отправились в центр Лондона, чтобы почтить память одной женщины. Принцесса Уэльская Диана умерла.
В 00:23 31 августа 1997 года, после ужина в отеле Ritz и попытки уйти от погони папарацци, чёрный Mercedes, в котором находились принцесса, её возлюбленный Доди аль-Файед, телохранитель Тревор Риз-Джонс и глава службы безопасности отеля Ritz Анри Поль, въехал в туннель Пон д’Альма. В 4 утра Диану признали мёртвой.
То, что произошло в минуты, часы и дни после въезда машины в туннель, на протяжении десятилетий остаётся предметом обсуждений, споров и домыслов. И по мере приближения 30-й годовщины трагедии интерес к делу снова разгорается.
Сын принцессы, герцог Сассекский принц Гарри, как сообщается, рассматривает возможность создания документального фильма о матери для Netflix. А опытный королевский обозреватель, который пишет о Букингемском дворце с 1990-х, публично выразил сомнения в официальной версии, согласно которой смерть Дианы стала результатом несчастного случая, пишет news.com.au.
Принцесса Диана (1961-1997)
Версия Гарри
Газета The Sun сообщила, что принц «размышляет» над съёмками фильма. Хотя официальных комментариев не было, источники утверждают: «Если Гарри захочет сделать это, Netflix ухватится за идею». Сам Гарри в своих мемуарах Spare признавался, что сомневается в выводах официального расследования.
В 2006 году британская полиция опубликовала результаты многолетнего расследования «Операция Пэйджет». В 2007-м Гарри сам проехал по туннелю Пон д’Альма и отметил: «Нет причин, по которым кто-либо должен погибнуть внутри него». Обсуждая выводы с братом, принцем Уильямом, они сочли итоговый отчёт «оскорбительным, полным ошибок и нелогичных выводов».
Официальное заключение, что «виной всему пьянство водителя Анри Поля», они называли «удобным и абсурдным». Гарри отмечал: «Даже если он выпил, он бы без проблем проехал этот короткий туннель». Братья обсуждали возможность публичного заявления и требования возобновить расследование, но, по словам Гарри, «те, у кого была власть, отговорили нас».
Недавно, проиграв апелляцию в британском суде по поводу сокращения охраны, Гарри заявил: «Я не хочу, чтобы история повторилась. Но процесс показал, что есть те, кто, напротив, этого хочет. Это довольно мрачно».
Принцесса Диана и принц Чарльз с сыновьями
Версия журналиста
На этой неделе последовал новый поворот: известный королевский обозреватель The Daily Beast Том Сайкс опубликовал материал, где прямо заявил — он не верит в официальное заключение французских и британских властей. По его версии, принцесса Диана могла быть убита «влиятельной группой людей в британских спецслужбах», действовавших без ведома королевской семьи. Мотивом, по его словам, стало то, что принцесса становилась всё более независимой и «неудобной».
Журналист напоминает о странных обстоятельствах:
- загадочный белый Fiat Uno, врезавшийся в Mercedes,
- бальзамирование тела Дианы вскоре после её смерти,
- отсутствие видеозаписей с камер,
- спорные данные о содержании алкоголя в крови водителя.
Сайкс цитирует записку, оставленную Дианой своему дворецкому Полу Бёрреллу: «Мой муж планирует устроить “аварию” с моей машиной».
Новые проекты
Параллельно Variety сообщала, что готовится сериал Who Killed Diana?, где обещают «первые интервью с ключевыми свидетелями трагедии» и «скрытые факты». Таким образом, Netflix-проект Гарри, громкая публикация Сайкса и новые документальные расследования вновь возвращают историю в центр внимания.
Принцесса Диана и принц Чарльз на публике
Контекст
Незадолго до смерти Диана была на пике активности: занималась кампанией против противопехотных мин, что раздражало часть британских политиков, и тяжело переживала разрыв с врачом Хаснатом Ханом, которого, по словам друзей, она страстно любила и хотела выйти за него замуж.
Оказавшись на обочине высшего общества и всё чаще проводя время с семьёй аль-Файедов, Диана выглядела для многих фигурой слишком непредсказуемой. Вопрос лишь в том, могло ли это стать основанием для столь радикальных действий.
Если бы трагедия не произошла, можно представить себе Диану конца 1990-х — независимую, яркую, с международными проектами, интервью у Опры и репутацией женщины, которая затмила бы принца Чарльза и королевскую семью на пороге XXI века. Однако её смерть и то, как с ней обошлась монархия, лишь сильнее потрясли доверие к короне.
28 лет спустя
Смерть принцессы Дианы остаётся предметом споров. Как сказала её сестра леди Джейн Феллоуз в 2008 году: «Мы смирились с тем, что эти расследования и разговоры будут сопровождать нас всю жизнь». Она оказалась права.