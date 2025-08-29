ФОТО: на премьере Амаль Клуни демонстрировала идеальный образ, в то время как ее муж чувствовал себя отвратительно
Легенда Голливуда Джордж Клуни эффектно вернулся на красную дорожку Венецианского кинофестиваля, несмотря на очень плохое самочувствие, чтобы представить свой новый фильм "Джей Келли".
64-летний актёр, сопровождаемый своей гламурной женой Амаль Клуни, посетил мировую премьеру своего нового фильма «Джей Келли», демонстрируя стойкость и обаяние несмотря на проблемы со здоровьем.
Болезнь Клуни заставила его пропустить пресс-конференцию и несколько фотосессий в течение дня, что вызвало беспокойство среди поклонников и представителей индустрии. Модератор конференции объявил об отсутствии актёра, объяснив: «Боюсь, что Джордж Клуни сегодня не сможет присутствовать из-за серьёзной инфекции пазух носа. Мы надеемся, что он появится на красной дорожке вечером».
Коллеги Клуни Адам Сэндлер и Лора Дерн выразили сочувствие, при этом Сэндлер отметил: «Кинозвёзды тоже болеют», а Дерн добавила: «Джордж очень расстроен, что не может быть здесь». Источники сообщили, что Клуни почувствовал недомогание в среду и получил рекомендации отдохнуть перед насыщенным вечером премьеры.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Клуни прибыл на красную дорожку в Венеции около 21:35 по местному времени, незадолго до начала показа в 21:45. Поддерживаемый Амаль, которая привлекала внимание в элегантном платье с открытыми плечами и выразительным разрезом до бедра, серебристыми босоножками на тонких ремешках и золотыми аксессуарами, Клуни выглядел бодрым. Выйдя из машины, он поинтересовался у Амаль: «Ты в порядке?» и добавил: «Хорошо, пошли». В течение 30-минутного появления на красной дорожке Клуни несколько раз держался за горло и порой говорил толпе: «Я не могу говорить!» Тем не менее, он пытался общаться с поклонниками, раздавая автографы около 20 минут, а также беседовал с директором фестиваля Альберто Барберой и коллегамии Лорой Дерн и Адамом Сэндлером.
«Джей Келли» открывает новую захватывающую главу в карьере Клуни, где он играет одноимённого героя — знаменитого голливудского актёра, известного тем, что «всегда играет самого себя». Режиссёром фильма выступил Ноа Баумбах, а в центре сюжета — темы идентичности, самопознания и сложностей славы. История рассказывает о Джейе Келли и его преданном менеджере Роне, которого играет Адам Сэндлер, отправляющихся в бурное путешествие по Европе. По пути они сталкиваются с выбором в жизни, отношениями и наследием, которое хотят оставить после себя.
Баумбах, знакомый с Клуни много лет, написал роль специально для него. Он объяснил: «Мне казалось очень важным, чтобы у зрителей, смотрящих фильм, были отношения с актёром, играющим персонажа, чтобы у всех нас была история с Джорджем — так же, как у персонажей фильма есть история с Джеем». Он добавил: «Персонаж большую часть фильма убегает от самого себя, отвлекается и пытается скрыться, и по сути я просил Джорджа раскрывать всё больше и больше себя по мере развития сюжета».
Трейлер фильма подчёркивает внутреннюю борьбу Джея Келли, которого на итальянском кинофестивале чествуют как «героя кино», но при этом ставят под сомнение его постоянную игру самого себя. Его острый ответ: «Ты знаешь, как сложно быть собой? Попробуй» — отражает интроспективный тон картины.