ФОТО: на премьере Амаль Клуни демонстрировала идеальный образ, в то время как ее муж чувствовал себя отвратительно

Несмотря на проблемы со здоровьем, Клуни прибыл на красную дорожку в Венеции около 21:35 по местному времени, незадолго до начала показа в 21:45. Поддерживаемый Амаль, которая привлекала внимание в элегантном платье с открытыми плечами и выразительным разрезом до бедра, серебристыми босоножками на тонких ремешках и золотыми аксессуарами, Клуни выглядел бодрым. Выйдя из машины, он поинтересовался у Амаль: «Ты в порядке?» и добавил: «Хорошо, пошли». В течение 30-минутного появления на красной дорожке Клуни несколько раз держался за горло и порой говорил толпе: «Я не могу говорить!» Тем не менее, он пытался общаться с поклонниками, раздавая автографы около 20 минут, а также беседовал с директором фестиваля Альберто Барберой и коллегамии Лорой Дерн и Адамом Сэндлером.