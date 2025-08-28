После операции Николай Дроздов оказался прикован к постели; его дочерей упрекают в безразличии
После серьезной операции на суставах здоровье народного любимца Николая Дроздова резко ухудшилось. Этим летом 88-летнему ведущему провели хирургическое вмешательство, после которого он практически утратил возможность самостоятельно передвигаться.
Супруга Николая Николаевича, 77-летняя Татьяна, рассказала изданию Mash о том, что после операции на суставе муж испытывает постоянные боли и теперь вынужден проводить большую часть времени в постели, а единственным источником средств осталась пенсия в размере около 40 тысяч рублей (около 390 евро) с надбавками.
Особую горечь вызывает и то, что две взрослые дочери телеведущего не проявляют необходимой поддержки. Жена Дроздова отмечает, что дети ссылаются на занятость и поездки, оставляя всю заботу о тяжело больном отце на её плечи.
Однако, как сообщает super.ru, 65-летняя Надежда, дочь Дроздова от первого брака, заявила, что Татьяна не могла такого сказать. «Откуда сегодня взялось всё это? Мне адвокат переслал. Честно говоря, я подустала от всех этих вопросов. Поэтому комментировать ничего не буду. Пусть идёт, как идёт. Несколько лет назад рассказывали, будто отец – единственный кормилец дочерей, внуков и чуть ли не правнуков. Всё это распространяется давно, но к правде отношения не имеет», — возмутилась женщина.
Она также добавила, что не намерена давать опровержения и связывает подобный интерес к семье с попытками привлечь внимание к отцу. «Я как профессиональный маркетолог прекрасно понимаю: плохая реклама — это тоже реклама. Может быть, папе после этого заказы какие-нибудь придут. Если мне надоест, этим займётся адвокат. У меня есть человек, который получает за это зарплату», — заключила Надежда.
Напомним, что у Николая Дроздова диагностировано прогрессирующее заболевание скелета: за последние годы его рост уменьшился с 180 до 170 сантиметров. Это стало ещё одним серьёзным испытанием в его борьбе за здоровье.