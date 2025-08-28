После операции Николай Дроздов оказался прикован к постели; его дочерей упрекают в безразличии

Однако, как сообщает super.ru, 65-летняя Надежда, дочь Дроздова от первого брака, заявила, что Татьяна не могла такого сказать. «Откуда сегодня взялось всё это? Мне адвокат переслал. Честно говоря, я подустала от всех этих вопросов. Поэтому комментировать ничего не буду. Пусть идёт, как идёт. Несколько лет назад рассказывали, будто отец – единственный кормилец дочерей, внуков и чуть ли не правнуков. Всё это распространяется давно, но к правде отношения не имеет», — возмутилась женщина.